선예, ♥선교사 남편 오랜만의 근황 "엄마한테 혼난 딸 달래는 다정한 아빠"

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[스포츠조선 조민정 기자] 원더걸스 출신 선예가 오랜만에 남편의 모습을 공개하며 훈훈한 가족 일상을 전했다.

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선예는 27일 자신의 SNS에 근황 사진을 공유했다. 공개된 사진에는 딸과 함께 있는 남편의 모습이 담겼다. 벽에 기대 쪼그려 앉은 남편은 고개를 숙인 딸의 곁을 지키며 얼굴을 다정하게 감싸 안았다. 사진에는 "누가 봐도 엄마한테 혼난 상황"이라는 자막이 더해져 웃음을 자아냈다.

딸을 살뜰히 달래는 아빠의 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈고 오랜만에 공개된 남편의 근황에도 관심이 쏠렸다.

팬들은 "딸바보 아빠다", "사진 한 장만으로도 따뜻하다", "가족 분위기가 너무 좋다", "보기만 해도 힐링된다" 등의 반응을 보였다.

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선예는 2013년 캐나다 출신 선교사 제임스 박과 결혼했다. 이후 2013년 첫째 딸을 시작으로 2016년 둘째 딸, 2019년 셋째 딸을 출산하며 세 딸의 엄마가 됐다.

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한편 선예는 최근 뮤지컬과 방송 활동을 병행하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 6월에는 KBS2 예능 '불후의 명곡' 원더걸스 편에 출연해 변함없는 가창력을 선보였고 가족과의 일상도 SNS를 통해 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com