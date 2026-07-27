스윙스, 마운자로 투약후 근황 "이것마저 실패하면 위절제술"

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[스포츠조선 김소희 기자]래퍼 스윙스가 비만 치료제 '마운자로'를 투약 중인 근황을 밝히면서도 변함없는 먹성을 자랑해 웃음을 안겼다.

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24일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '도쿄에 뜬 퉁퉁이&노진구&비실이 (a.k.a 팀 도라에몽)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 딘딘은 래퍼 스윙스, 매드클라과 일본 도쿄 여행을 즐겼다. 세 사람은 현지 돈가스 맛집을 찾아 식사를 하며 유쾌한 입담을 이어갔다.

식사가 시작되자 스윙스는 남다른 먹방을 선보였다. 이를 본 딘딘은 "형이 돈가스를 우리보다 작은 걸 시켰나?"라며 의아해했고, 매드클라운은 "똑같은 걸 시켰는데 속도가 2.5배다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

딘딘은 "형 마운자로 맞고 있는 거 아니냐"라고 물었고, 스윙스는 "맞다. 들어가"라고 태연하게 답했다. 이에 매드클라운은 "진짜 신기하다. 식욕이 완전 뚝 떨어진다고 하던데"라고 놀라워했고, 스윙스는 "그 정도는 아니다"라고 담담하게 말했다.

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이에 매드클라운이 "음식에 대한 강박이나 심리적 요인이 작용하는 것 아니냐"고 물었고, 딘딘 역시 "스트레스를 음식으로 푸는 타입 같다"고 거들었다. 그러자 스윙스는 "위절제술 할 거다. 이것마저 실패하면 난 그거밖에 없다"라며 체중 감량에 대한 의지를 드러냈다.

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딘딘이 "형 살 엄청 뺐을 때는 어떻게 뺐냐"고 묻자, 스윙스는 특유의 재치 있는 비유를 곁들였다. 그는 "3~4개월 동안 각성이 된다. 한 2~3년에 한 번 온다. 슈퍼마리오가 별 먹었을 때처럼 갑자기 세진다. 근데 그게 꺼지면 다시 돌아온다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.