비비, '성행위 연상 안무' 논란에도 타격감 제로…하루만에 화사한 미소

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 비비가 워터밤 무대를 둘러싼 갑론을박이 이어지는 가운데 SNS를 통해 근황을 공개했다.

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비비는 27일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 워터밤 내 팝업 행사장을 찾은 비비의 모습이 담겼다. 비비는 흰색 시스루 톱과 화이트 쇼츠를 매치한 스타일링으로 포즈를 취했다. 한 손으로 브이(V) 포즈를 그리며 눈을 감고 미소를 짓었고 다른 사진에서는 환하게 웃으며 특유의 밝은 에너지를 드러냈다. 잘록한 허리 라인과 늘씬한 각선미도 시선을 사로잡았다.

해당 게시물은 최근 워터밤 무대를 둘러싼 온라인 논란이 이어지는 가운데 공개돼 더욱 관심을 모으고 있다. 앞서 비비는 지난 25일 경기 고양시 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에 올라 '밤양갱', '나쁜X' 등을 열창했다. 당시 비비는 흰색 점프슈트의 지퍼를 내린 뒤 비키니 의상을 드러내는 퍼포먼스를 선보였고 남성 댄서들 사이에서 무릎을 꿇고 노래하는 안무를 펼쳤다. 공연 영상이 온라인에 확산되면서 "수위가 지나치게 높았다"는 지적과 "워터밤 콘셉트에 맞는 퍼포먼스"라는 옹호 의견이 맞서며 갑론을박이 이어졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com