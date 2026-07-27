AI로 게임 만든 대학생들…넥슨 '재밌넥', 개발 경계 허물었다

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AI를 활용해 게임을 만드는 대학생들의 2박3일간 개발 도전이 펼쳐졌다.

넥슨은 지난 24일부터 26일까지 판교 넥슨 사옥에서 대학생 게임잼 '2026 넥슨 대학생 게임잼 재밌넥'을 개최했다. 올해로 4회째인 '재밌넥'은 게임업계 예비 창작자를 발굴하고 지원하기 위해 2023년부터 매년 열고 있는 게임 제작 행사다.

올해는 특히 AI 활용을 전제로 행사 방식을 개편한 것이 특징이다. 기존 기획, 프로그래밍, 아트 등 직무 구분을 없애고 참가자를 단일 포지션으로 모집했다. 각 팀에는 40만원의 AI 지원금을 제공해 게임 개발 과정에서 다양한 AI 도구를 활용할 수 있도록 했다.

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행사에는 대학생 56명이 참가했다. 현장에서 4명씩 팀을 구성한 참가자들은 올해 주제인 '맥락'을 바탕으로 게임 제작에 나섰다. 제한된 시간 안에 AI 도구를 활용해 아이디어를 실제 게임으로 구현하고, 넥슨 현업 실무진의 멘토링을 통해 완성도를 높였다. 마지막 날인 26일에는 완성된 게임을 직접 시연하고 발표했다.

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심사는 넥슨 현직자들이 주제 적합성과 완성도, 창의성, 재미 등을 기준으로 진행했다. 대상과 상금 300만원은 언어의 맥락을 핵심 플레이 요소로 활용한 전략 게임 '용사 마왕 무찌른다'를 만든 팀이 차지했다.

단어 카드를 조합해 전투를 펼치는 '리틀 토큰' 개발팀은 최우수상과 상금 200만원을 받았다. '시나브로'와 '연이음'을 제작한 두 팀은 각각 우수상과 상금 100만원을 받았다. 대상팀의 이수찬씨는 "게임 제작에 AI 기술을 접목하면서 개발 과정 중 한계에 부딪혀 타협하기보다 게임의 재미를 탐구하는 데 더욱 집중할 수 있었다"며 "팀원들과 즐겁게 협동하며 진심을 담아 게임을 만든 게 좋은 성과로 이어져 뜻깊다"고 말했다.

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강덕원 넥슨 AI본부장은 "참가자들이 AI 기술을 활용해 아이디어를 높은 완성도로 구현해낸 것도 인상적이었지만, 게임을 바라보는 안목 자체가 한층 높아졌다는 점도 눈에 띄었다"며 "동료들과 머리를 맞대고 서로의 작업 방식을 지켜본 경험이 앞으로 나아갈 길에서 큰 자산이 될 것"이라고 말했다.

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한편 넥슨은 2007년부터 대학생 게임 제작동아리 '넥슨 드림 멤버스(NDM)'를 후원하고 있으며, '메이플스토리' 현직자들의 직무 교육과 멘토링을 제공하는 캠프형 프로그램 '메토링' 등 게임업계 예비 인재를 위한 프로그램을 운영하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com