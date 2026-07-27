'차범근 며느리' 한채아, '딸 바보' ♥차세찌 공개...꿀 뚝뚝 '알콩달콩 부녀'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한채아가 남편 차세찌의 '딸 바보' 면모를 공개했다.

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27일 한채아의 채널에는 '요즘 뭐해?｜주말 그리고 맛집'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한채아는 "주말이다. 우리는 주말에 수영장에 간다. (딸) 봄이가 수영장에 가는 걸 너무 좋아해서 자주 수영장에 가는데 오늘은 봄이가 초대한 친구와 같이 간다"며 "저번 주도 수영장에 갔고, 이번주도 수영장에 갔고, 다음 주도 수영장에 갈 예정이다. 진짜 여름을 즐기고 있다"고 말했다.

호텔 수영장에 도착한 한채아는 남편 차세찌와 딸, 딸 친구와 함께 먼저 간단한 식사를 즐겼다. 차세찌는 식사 내내 딸을 바라보며 흐뭇한 미소를 감추지 못해 '딸 바보' 면모를 드러냈다.

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수영을 마치고 집으로 돌아온 뒤에도 차세찌의 딸 사랑은 계속됐다. 우쿨렐레를 연주하는 딸의 모습을 직접 촬영하며 눈을 떼지 못하는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

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이후 한채아는 저녁 식사 후 간식을 먹던 중 웃음을 참지 못했다. 차세찌는 "진짜 웬만하면 유튜브 다시 생각해 봐라. 웃기려고 하는 말이 아니라 진지하다"며 돌직구를 날렸다.

이에 한채아는 "남편이 멕시코 출장 갔다가 과자 사 왔는데 녹화 버튼 누르고 보여주고 먹으면서 맛이랑 가격 다 설명했는데 녹화 버튼을 안 누른 거였다"며 "그래서 남편이 유튜브 자질이 없다고 한다. 다시 톡화버튼 누르고 처음부터 하고 있다"고 털어놨다.

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그러자 차세찌는 "진지하게 다시 생각해 봐"라며 한 번 더 농담해 웃음을 안겼다.

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한편 한채아는 2018년 차범근 전 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.