넷마블, 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 26기 모집…TGS 2026 현장도 경험

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넷마블이 게임업계 실무를 경험할 수 있는 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 26기를 모집한다.

'마블챌린저'는 넷마블과 게임을 좋아하고 뉴미디어 콘텐츠에 관심이 있는 대학생을 대상으로 운영하는 서포터즈 프로그램이다. 재학생과 휴학생 모두 지원할 수 있으며, 지금까지 25개 기수에서 총 235명이 수료했다. 넷마블에 따르면 취업 대상자 기준 게임업계 취업률은 약 60%다.

26기 지원자는 오는 8월 10일까지 넷마블 공식 채용 홈페이지를 통해 서류를 접수하면 된다. 서류와 면접 전형을 거쳐 최종 선발된 참가자들은 8월 28일 발대식을 시작으로 오는 9월부터 내년 2월까지 약 6개월간 활동한다.

Advertisement

참가자들은 유튜브와 인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 기획·제작을 비롯해 공식 블로그 포스팅 작성, 트렌드 리포트 분석 등을 수행한다. 넷마블이 진행하는 온오프라인 행사의 기획과 실행 과정에도 직접 참여할 수 있다. 특히 26기는 오는 9월 일본에서 열리는 '도쿄게임쇼(TGS) 2026' 출품작 홍보 활동부터 실무 경험을 시작할 예정이다.

Advertisement

선발된 참가자에게는 활동비와 넷마블 실무자의 멘토링 기회가 제공된다. 활동을 수료하면 수료증과 함께 향후 넷마블 입사 지원시 서류전형 우대 혜택을 받을 수 있으며, 수료 후 객원 필진으로 활동할 기회도 제공된다.

김동환 넷마블 크리에이터전략팀장은 "오는 9월 진행되는 도쿄게임쇼(TGS) 2026 출품작 홍보 활동을 시작으로 온오프라인 행사 참여 경험과 실무 멘토링을 통해 게임 산업 인재를 양성할 수 있도록 프로그램을 운영할 것"이라고 말했다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com