뉴진스 해린, 트레이드마크 '송곳니' 어디갔나..확 달라진 비주얼

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 뉴진스 멤버 해린의 달라진 비주얼이 팬들의 관심을 끌고 있다.

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어도어는 지난 22일 뉴진스 데뷔 4주년을 기념해 공식 채널을 통해 멤버들의 새로운 사진과 스페셜 필름을 공개했다. 뉴진스가 팀 단위로 새로운 콘텐츠를 제작해 선보이는 것은 1년 4개월 만으로 많은 관심을 모았다.

공개된 영상과 사진 속 민지, 하니, 해린, 혜인은 여전한 비주얼을 자랑하며 팬들에게 반가움을 안겼다. 그중에서도 해린은 한층 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡았다.

특히 데뷔 초부터 해린의 트레이드마크로 꼽혀온 송곳니가 이전보다 눈에 띄지 않는 모습이 포착되며 온라인에서 화제가 됐다. 특유의 뾰족한 송곳니는 고양이상을 더욱 돋보이게 하는 매력 포인트로 꼽혀왔던 만큼, 달라진 치아에 관심이 쏠렸다.

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영상이 공개된 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "분위기가 더 성숙해졌다", "송곳니가 없어져 인상이 달라 보인다", "가지런한 치아가 눈에 띈다" 등 다양한 반응이 이어졌다.

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한편 어도어는 스페셜 필름을 공개한 것에 대해 "오랜 시간 기다려 주고 계신 팬분들과 데뷔일을 함께 축하하고 싶은 멤버들의 마음을 모았다"라며 "버니즈 여러분이 반가운 마음으로 즐겨주시길 바란다"라고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com