"경솔했다" 울먹이던 친형수, 박수홍 부부 상처 주고 결국 대법행

TV조선 '티조 Clip' 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박수홍의 사생활과 관련한 허위사실 유포 혐의로 항소심에서도 벌금형을 받은 형수 이모(54)씨가 판결에 불복해 대법원의 판단을 받게 됐다.

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27일 법조계에 따르면 이씨 측은 이날 서울서부지법에 상고장을 제출했다.

앞서 서울서부지법 형사항소부는 지난 23일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 이씨에 대한 항소심에서 1심과 같은 벌금 1,200만 원을 선고했다.

이씨는 카카오톡 단체 채팅방에 박수홍이 방송 활동 당시 특정 여성과 동거했다는 내용 등 사실이 아닌 내용을 퍼뜨린 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또한 박수홍이 자신의 재산을 형과 형수가 횡령했다고 주장한 것이 거짓이라며 비방한 혐의도 받았다.

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이씨는 항소심에서 최후진술에 나선 이씨는 박수홍과 그의 아내 김다예에게 사과의 뜻을 전한 바 있다.

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항소심에서 이씨는 "비록 지인들과의 지극히 사적인 대화였지만 그로 인해 박수홍과 김다예씨에게 상처를 드린 점을 사과드린다"며 "당시에는 내 행동이 옳다고 생각했지만 지금 돌이켜보면 얼마나 경솔하고 어리석었는지 깨달았다"고 말했다.

반성이 주효했는지 검찰이 구형한 징역형을 딛고 벌금형에 머물렀지만 벌금액이 가혹하다고 여긴 것으로 보인다.

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한편 이씨는 박수홍의 소속사 법인카드 약 2,600만 원을 사적으로 사용한 혐의로도 재판을 받았다. 해당 혐의는 유죄로 인정됐으며, 이씨는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았고 해당 판결은 지난해 12월 확정됐다.

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tokkig@sportschosun.com