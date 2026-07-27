손담비, 호텔 비매너 논란에 "적당히 하길" 불쾌감 토로

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 손담비가 호텔 객실에서 찍은 사진으로 불거진 '비매너 논란'에 직접 입장을 밝혔다.

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27일 손담비는 자신의 계정에 "여기 호텔 신발 신고 들어가는 호텔입니다. 심지어 새 신발"이라고 해명했다. 이어 "뭐가 비매너일까요? 적당히 하시길 바랍니다. 시끄럽게 해드려서 죄송합니다"라는 글을 덧붙이며 논란에 대한 불쾌감을 드러냈다.

앞서 손담비는 지난 25일 일본 여행 중인 근황을 공개했다가 일부 누리꾼들로부터 '비매너'라는 지적을 받았다.

당시 공개된 사진에는 호텔 객실에서 운동화를 신은 채 침대에 걸터앉아 있는 손담비의 모습이 담겼다. 발이 침대 위에 올라간 것은 아니었지만, 바닥으로 늘어진 이불과 신발이 가까이 있는 장면이 포착되면서 온라인상에서는 갑론을박이 이어졌다.

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일부 누리꾼들은 야외에서 신었던 신발을 벗지 않은 채 침대에 앉은 모습은 위생상 적절하지 않다며 비판했다. 반면 "호텔에서 신발을 신고 생활하는 문화도 있다", "신발이 침구에 직접 닿은 것도 아닌데 과도한 지적"이라는 의견도 적지 않았다. 실제로 호텔 운영 방식이나 문화권에 따라 객실 내에서 신발을 착용하는 것이 일반적인 경우도 있어, 이를 두고 다양한 반응이 이어졌다.

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논란이 확산되자 손담비는 "여기 호텔은 신발을 신고 들어가는 호텔"이라고 설명하며 "심지어 새 신발"이라고 강조했다. 이어 "뭐가 비매너일까요? 적당히 하시길 바랍니다"라고 불편한 심경을 드러냈고, "시끄럽게 해드려서 죄송합니다"라고 덧붙이며 논란에 마침표를 찍었다.

한편 손담비는 2022년 5월 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com