[속보]'용의자X의 헌신' 히가시노 게이고, 대장암 투병 끝 사망..향년 68세

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[스포츠조선 김소희 기자] 일본을 대표하는 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 68세.

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27일 일본 고단샤는 공식 홈페이지를 통해 히가시노 게이고의 부고를 전했다.고단샤에 따르면 히가시노 게이고는 지난 23일 새벽 대장암으로 별세했다. 장례는 유족들의 뜻에 따라 가족장으로 엄수됐다.

1958년생인 히가시노 게이고는 1985년 장편소설 '방과 후'로 데뷔한 뒤 '용의자 X의 헌신', '백야행', '비밀', '나미야 잡화점의 기적', '가면산장 살인사건', '녹나무의 파수꾼' 등 수많은 베스트셀러를 탄생시키며 일본을 대표하는 추리소설 작가로 자리매김했다.

그는 1999년 제52회 일본추리작가협회상 장편 부문, 2006년 제134회 나오키상과 제6회 본격 미스터리 대상 소설 부문, 2012년 중앙공론문예상 등을 수상하며 작품성과 대중성을 모두 인정받았다.

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투병 중에도 집필을 멈추지 않았다. 오는 8월 5일에는 신작 '영원한 기억' 출간을 앞두고 있어 팬들의 안타까움을 더하고 있다.

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히가시노 게이고의 작품은 국내에서도 큰 사랑을 받았다. 다수의 작품이 번역·출간돼 베스트셀러에 올랐고, 영화와 드라마로도 제작되며 한국 독자들에게도 가장 친숙한 일본 소설가 중 한 명으로 꼽혔다. 그의 갑작스러운 비보에 일본은 물론 국내 독자들의 추모도 이어질 것으로 보인다.