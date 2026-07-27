김종국 놀라게 한 유재석 '통 큰' 결혼식 축의금 "미쳤나봐..왜 이렇게 많이 해"

[스포츠조선 조윤선 기자] 김종국이 유재석의 통 큰 결혼 축의금에 놀랐던 일화가 공개됐다.
27일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "재석과 25년 차 케미. 유퀴즈에서 공개하는 결혼 뒷이야기부터 재석도 처음 듣는 종국의 이야기까지"라는 글과 함께 영상을 공개했다.
영상에서 유재석이 "결혼한 지 1년이 안 됐지 않냐"고 묻자, 김종국은 "두 달 남았다. 선물 준비해야 한다"며 첫 결혼기념일을 앞둔 근황을 전했다.
이어 유재석은 김종국의 결혼식 축의금 에피소드를 공개했다. 그는 "결혼식하고 다음 녹화 때 김종국을 만났는데 '(축의금) 왜 이렇게 많이 했어. 이 형 미쳤나봐'라고 하더라"고 말했다. 이에 김종국은 "맞다. 왜 이렇게 많이 했냐"고 다시 한번 고마움을 내비쳤다.
유재석은 "옆에 석진이 형도 있었는데 석진이 형한테는 '와줘서 고마워요'라고만 하더라"고 말해 웃음을 안겼다. 그러자 김종국은 "(축의금을) 형 정도는 안 했더라"라고 농담해 웃음을 더했다.
김종국은 2세 계획에 대해서도 언급했다. 그는 "개인적으로 딸이든 아들이든 생기면 좋겠다"고 말했다.
이에 유재석은 "김종국 아들로 태어나는 건 쉽지 않을 것 같다. 아들인지 딸인지는 모르겠지만 각오해야 할 것 같다"고 농담했고, 김종국도 "미안하다. 사과할게"라며 미래의 자녀에게 미리 사과해 웃음을 자아냈다.
한편 김종국은 대학 입시를 네 번 치른 사연도 공개했다. 그는 "데뷔 후에도 매년 시험을 봐서 4수까지 했다"며 "자료 화면을 보니까 내가 서울대에 가고 싶다고 했더라"고 웃었다.
그러면서도 "대학도 갔고 대학원도 나왔다"고 강조했고, 유재석은 "나는 그건 몰랐다"고 놀라워했다.
두 사람의 첫 만남에 대한 이야기도 이어졌다. 유재석은 김종국이 터보로 활동했을 당시 팬 미팅 사회를 맡았던 일을 떠올리며 "종국이가 기억할 줄 알았는데 '그게 형이었어?'라고 하더라"고 말했다.
이에 김종국은 "그때는 YMCA 같은 데서 오신 분인 줄 알았다"고 솔직하게 털어놨고, 유재석 역시 "나도 솔직히 터보에 대한 애정보다는 거마비 때문에 간 거였다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
김종국은 "구석에서 사장님한테 고개 숙이고 봉투 받는 걸 봤다"고 폭로해 또 한 번 폭소를 자아냈다.