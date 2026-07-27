구혜선, 카이스트 대학원 졸업...이혼 아픔 딛고→석사 사업가 '인생 2막'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 구혜선이 카이스트(KAIST) 대학원 졸업 소식을 전하며 이혼 이후 새로운 도전에 나섰던 시간을 돌아봤다.

Advertisement

구혜선은 27일 자신의 SNS에 석사모를 쓰고 카이스트 캠퍼스에서 촬영한 졸업 사진과 함께 한 권의 책에 적힌 은사의 친필 메시지를 공개했다.

그는 "카이스트에 입학하였을 때 방황한 시간들이 있었는데요. 그때마다 늘 챙겨주셨던 정재민 교수님. 덕분에 충만할 수 있었던 대학원 시간을 돌아보며 오늘도 정독합니다"라고 적었다.

함께 공개된 사진에는 정재민 교수가 직접 남긴 친필 메시지도 담겼다. 교수는 "언제나 강의실에 1등으로 온 사람, 감사한 사람. 카이스트 문화상에 천의 재능들까지, 1번을 성실하게 훌륭한 사람"이라며 "늘 기억하는 교수님과 'Less 스마트를, more 생각'"이라는 문구를 남겨 구혜선을 응원했다.

Advertisement

이번 게시물은 구혜선이 카이스트에서 보낸 대학원 생활을 마무리하며 자신을 이끌어준 은사에게 감사의 마음을 전한 것으로, 팬들의 축하가 이어지고 있다.

Advertisement

구혜선의 카이스트 진학은 이혼 후 인생 2막을 여는 상징적인 행보로도 주목받았다. 그는 배우 활동과 함께 학업에 매진하며 새로운 분야에 도전해왔다.

앞서 구혜선은 2020년 배우 안재현과 이혼을 마무리한 뒤 학업에 집중했다. 성균관대학교 영상학과를 수석으로 졸업한 그는 이후 한국과학기술원(KAIST) 과학저널리즘대학원 공학 석사과정에 진학해 연구를 이어왔다.

Advertisement

재학 중에는 벤처기업을 만들고 AI 기반 헤어롤 등 발명품을 공개하며 특허를 출원하는 등 배우를 넘어 사업가로 활동 영역을 넓혀 화제를 모았다.

Advertisement

한편 구혜선은 최근 카이스트 대학원 과정을 마무리했으며, 영화 연출과 음악, 전시, 발명 등 다양한 분야를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com