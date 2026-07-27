'오케이 마담2' 최수영 "첫 빌런 연기 도전? 현장에서 나댈 수 있어서 좋았다"

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 최수영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최수영이 '오케이 마담2'를 통해 처음으로 빌런 연기에 도전한 소감을 전했다.

Advertisement

최수영은 27일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '오케이 마담2' 언론·배급 시사회에서 "오랫동안 악역에 도전하고 싶었다"며 "악역 연기할 때 현장에서 더 많이 나댈 수 있는 게 장점이었다"라고 했다.

8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출! 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션으로, 전편에 이어 이철하 감독이 메가폰을 잡았다.

최수영은 크루즈를 뒤흔든 범죄 조직의 무자비한 리더 안야를 연기했다. 첫 빌런 캐릭터 연기에 도전한 그는 "오랫동안 악역을 하고 싶었는데, 감독님이 장난꾸러기 같은 사랑스러운 빌런 캐릭터를 제안 주셔서 감사하다. 처음엔 안야의 아이 같은 면모를 더 보여주고 싶었는데, 감독님이 제 아이디어를 좋게 봐주시고 수용해 주셨다"며 "조금 텀을 두고 촬영 현장에 가도 편하게 찍었다. 현장에서 빌런이어서 외롭진 않았다. 워낙 엄정화 선배가 저를 많이 챙겨주셨다"고 말했다.

Advertisement

이어 "역할에 따라 평소 제 바이브가 바뀌는데 그렇다고 건방지게 하진 않았다. 악역을 연기할 때 현장에서 더 많이 나댈 수 있는 게 장점이었다(웃음). 제가 재밌는 이야기를 할 때마다 스태프 분들도 웃어주셨다. 한 가지 아쉬운 점은 빌런이다 보니 다른 캐릭터들과 많이 마주치는 장면이 없어서 아쉬웠다. 그래도 저한텐 즐겁고 소중한 경험이었다"고 덧붙였다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com