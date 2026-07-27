한혜연, 16kg 감량 효과 대단...깡마른 뒤태 '모델핏' 성공

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[스포츠조선 조윤선 기자] 스타일리스트 한혜연이 16kg 감량 후 깡마른 뒤태를 공개해 시선을 사로잡았다.

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한혜연은 27일 "일요일 만찬룩"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 한혜연은 오렌지 컬러 슬리브리스 톱에 레트로 감성의 부츠컷 팬츠를 매치했다. 다이어트에 성공한 그는 군살 하나 없는 뒤태를 뽐내며 모델 같은 비율과 핏을 자랑해 눈길을 끌었다.

한편 한혜연은 다이어트로 16kg을 감량해 현재 44kg이라고 밝혀 화제를 모았다.

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최근 한혜연은 한 유튜브 채널을 통해 "먹는 걸 굉장히 신경 쓰면서 다이어트에 성공한 케이스"라며 "다이어트의 기본은 90%가 먹는 것이고, 10%는 운동이다. 운동만 많이 하거나 아예 굶는 방식으로는 다이어트를 오래 할 수 없다"고 전했다.

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이어 "단 걸 안 먹고 다이어트하기라는 쉽지 않다. 간식 같은 걸 너무 먹고 싶을 때는 그런 갈증을 해소하기 위해 단백질 셰이크를 마셨다"며 "아침은 안 먹고 점심, 저녁만 먹는데 점심과 저녁 사이가 너무 힘들었다. 너무 단 게 당길 때는 초콜릿 맛 단백질 셰이크를 먹었다"며 자신의 다이어트 비결을 공개했다.