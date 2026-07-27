[SC현장] "3편까지 가고파"…'오케이 마담2' 엄정화, 이번엔 크루즈 액션이다(종합)

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 엄정화가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 엄정화가 오랜 기다림 끝에 '오케이 마담2'로 올여름 흥행 순항을 이어간다.

Advertisement

영화 '오케이 마담2' 언론·배급 시사회가 27일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 박진주, 려운, 최수영, 이철하 감독이 참석했다.

8월 12일 개봉하는 '오케이 마담2'는 더위 탈출, 현생 탈출! 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션으로, 전편에 이어 이철하 감독이 메가폰을 잡았다.

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 이철하 감독이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

이 감독은 개봉을 앞두고 "'오케이 마담'을 처음 만들 때 과감하게 시리즈를 기획했다. 코로나 등 여러 문제로 6년 만에 속편을 선보이게 돼 감사하다"면서 "배우들도 다 같이 참여해 주셔서 더 풍성한 영화를 만들 수 있게 됐다. 저희 영화 꼭 잘 되어서 3편까지 만들고 싶다"고 포부를 전했다.

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 엄정화가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

전직 레전드 요원 미영 역을 맡은 엄정화는 "2020년도에 1편이 개봉했을 때, 첫 주에 많은 사랑을 받고 있었는데도 코로나 이슈로 극장이 막혀서 안타까웠다. 1편을 재밌게 만들어서 꼭 시리즈로 갔으면 좋겠다고 꿈꿔왔는데, 6년 만에 미영으로 돌아와 기쁘다"고 소감을 전했다.

Advertisement

특히 최수영과의 액션 호흡에 만족감을 드러내기도 했다. 엄정화는 "최수영이 '오케이 마담2'에 합류했으면 했는데, 너무 기쁜 소식을 들려줘서 고마웠다. 저랑 수영이는 여자 둘의 액션이지만, 그 어떤 거에 비벼도 아쉽지 않은 액션을 소화해내고 싶었다"며 "저 역시 합도 맞추고 컷마다 정성을 기울였다"고 말했다.

이에 최수영은 "엄정화 선배는 실제 제 롤모델이신데, 영화 안에서 안야도 목련화를 롤모델로 삼는 접점이 흥미로웠다. 선배가 저와 촬영한 액션신 말고도 굉장히 분량이 많으셨다. 사실 크루즈 안에서 촬영을 하시는 게 체력적으로도 쉽지 않으셨을 텐데, 웃는 얼굴로 100%, 200% 최선을 다하시는 모습을 보면서 존경스러웠다"고 화답했다.

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 박성웅이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

박성웅은 열정은 국정원 엘리트이지만, 현실은 백수 남편 석환으로 분했다. 그는 "6년이란 시간이 지났는데, 저희는 그 사이에 자주 만나 서로 응원도 해줬다"며 "이번에 2편을 찍을 때도 전혀 서먹하지 않았다. 또 1편보다 속편이 더 재미없다는 편견을 깨고 싶었는데, 제가 보기에도 이야기가 더 풍성해진 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 이상윤, 려운, 엄정화, 박성웅, 박진주, 최수영, 배정남이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

Advertisement

이외에 이상윤은 과거 미영의 동료 요원 철승을, 배정남은 초호화 크루즈 결혼식의 주인공이 된 새신랑 현민을, 박진주는 크루즈 사수에 목숨 건 이스턴 비너스호의 대표 선아를, 려운은 미영과 마법처럼 엮여버린 크루즈의 마술사 지훈을, 최수영은 크루즈를 뒤흔든 범죄 조직의 무자비한 리더 안야를 연기했다.

영화 '오케이마담2' 언론 시사회가 27일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 최수영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.27/

첫 빌런 캐릭터 연기에 도전한 최수영은 "오랫동안 악역을 하고 싶었는데, 감독님이 장난꾸러기 같은 사랑스러운 빌런 캐릭터를 제안 주셔서 감사하다. 처음엔 안야의 아이 같은 면모를 더 보여주고 싶었는데, 감독님이 제 아이디어를 좋게 봐주시고 수용해 주셨다"며 "조금 텀을 두고 촬영 현장에 가도 편하게 찍었다. 현장에서 빌런이어서 외롭진 않았다. 워낙 엄정화 선배가 저를 많이 챙겨주셨다"고 전했다.

이어 "역할에 따라 평소 제 바이브가 바뀌는데 그렇다고 건방지게 하진 않았다. 악역을 연기할 때 현장에서 더 많이 나댈 수 있는 게 장점이었다(웃음). 제가 재밌는 이야기를 할 때마다 스태프 분들도 웃어주셨다. 한 가지 아쉬운 점은 빌런이다 보니 다른 캐릭터들과 마주치는 장면이 많이 없어서 아쉬웠다. 그래도 저한텐 즐겁고 소중한 경험이었다"고 덧붙였다.

마지막으로 엄정화는 작품을 기다린 관객들에게 "저희가 1편에 이어 2편도 8월 12일에 개봉하게 되어 의미가 크다"며 "순조로운 출항을 할 수 있도록 도와주셨으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com