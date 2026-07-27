손담비, "너무 짜증난다" 결국 입 열었다...계속된 '매너 논란'에 불쾌감 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 일본 여행 중 올린 SNS 게시물을 둘러싸고 또다시 '호텔 매너 논란'에 휩싸인 가운데, 의미심장한 심경 글을 남겨 관심을 모으고 있다.

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손담비는 27일 자신의 SNS에 "너무 짜증 나는데 뭐 어쩌겠어요. 웃어야지요. 웃으면 복이 온대요. 오늘도"라는 글과 함께 일본 여행 중 촬영한 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손담비는 흰색 끈 민소매 블라우스와 청치마를 매치한 청량한 스타일로 밝은 미소를 짓고 있다.

최근 각종 온라인 논란으로 심적인 부담을 겪고 있는 상황에서도 긍정적인 모습을 보이려는 듯한 메시지가 눈길을 끌었다.

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앞서 손담비는 일본 호텔 객실에서 운동화를 신은 채 침대에 걸터앉아 있는 사진을 공개했다.

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해당 사진에서는 침대 위 이불이 바닥으로 늘어져 있었고, 신발이 침대와 가까운 모습이 포착되면서 일부 누리꾼들은 "야외에서 신었던 신발을 신고 침대에 앉는 것은 위생상 적절하지 않다"며 숙소 이용 매너를 지적했다.

반면 일부에서는 호텔 규정이나 객실 환경을 정확히 알 수 없는 상황에서 과도한 비판이라는 의견도 나오며 온라인에서는 갑론을박이 이어졌다.

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논란이 확산되자 손담비는 "여기 호텔은 신발을 신고 들어가는 호텔입니다. 심지어 새 신발"이라고 해명했다. 이어 "뭐가 비매너일까요? 적당히 하시길 바랍니다. 시끄럽게 해드려서 죄송합니다"라며 불편한 심경을 드러냈다.

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이번 논란은 최근 있었던 '호텔 객실 비눗방울 놀이' 논란 이후 불과 보름여 만에 다시 불거진 것이어서 더욱 주목받고 있다.

손담비는 최근 숙소 객실에서 딸과 함께 비눗방울 놀이를 하는 영상을 SNS에 공개했다가 "객실에서 하기에는 부적절한 행동"이라는 지적을 받았다.

당시 그는 "수건으로 바닥을 모두 닦았다"고 해명했지만 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 결국 손담비는 "숙박업체에서 아이와 잠시 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다"며 "놀이가 끝난 뒤 모두 깨끗하게 정리했지만 앞으로는 더욱 세심하게 행동해 같은 일이 재발하지 않도록 주의하겠다"고 사과했다.

하지만 사과 이후 또 호텔 객실에서 신발을 신은 채 침대에 앉은 사진이 다시 공개되면서 숙소 이용 매너를 둘러싼 찬반 의견이 재점화됐다.

한편 손담비는 2022년 5월 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.

shyun@sportschosun.com