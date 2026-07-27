"언어의 장벽 넘었다!"…앤팀 첫 VR콘서트 '바운드리스', 뜨거운 글로벌 호평

사진 제공=AMAZE

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[스포츠조선 안소윤 기자] 글로벌 그룹 &TEAM(앤팀)의 첫 번째 시네마틱 VR 콘서트 '앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스(&TEAM VR CONCERT : BOUNDLESS)'가 성황리에 막을 내렸다.

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지난달 26일부터 메가박스 홍대점에서 단독 상영된 '바운드리스'는 예매 점유율 45%, 실관람 평점 10점 만점을 기록하며 흥행을 이어갔다. 당초 7월 19일까지 상영될 예정이었으나, 개봉 직후 쏟아진 실관람객들의 호평과 N차 관람 열기에 힘입어 7월 26일까지 상영 기간을 연장하며 화제성을 입증했다.

특히 이번 작품은 VR 콘서트 제작·유통 플랫폼 기업 AMAZE(어메이즈)가 선보인 최초의 일본어 VR 콘서트라는 점에서 의미를 더한다. 이번 상영을 통해 AMAZE는 언어와 국경을 넘어 전 세계 팬들에게 동일한 몰입 경험을 제공하며 VR 콘서트가 새로운 글로벌 공연 콘텐츠로 확장될 수 있는 가능성을 보여줬다.

'바운드리스'는 12K 초고해상도 VR 환경을 통해 관객이 직접 시선을 움직이며 원하는 멤버와 퍼포먼스, 무대 곳곳을 자유롭게 감상할 수 있는 새로운 공연 경험을 선사했다. 관객들 역시 "이보다 실물을 잘 담은 영상은 없을 것", "실제 콘서트보다 더 몰입된다" 등 호평을 쏟아내며 시네마틱 VR 콘서트만의 차별화된 매력을 높이 평가했다.뿐만 아니라 서울 개봉과 함께 일본, 대만, 마카오 등 아시아 주요 도시에서도 동시 및 순차 상영을 이어가며 글로벌 팬들과 만났다. 공연과 영화, VR 기술의 경계를 허문 '바운드리스'는 관객들의 호평 속에 연장 상영까지 이어지며 시네마틱 VR 콘서트의 성공적인 사례를 제시, 새로운 공연 콘텐츠의 가능성을 확인했다.

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'바운드리스'는 AMAZE의 독자적인 VR 기술력과 시네마틱 연출 경쟁력을 입증한 대표 사례로 자리매김했다. 최초의 일본어 VR 콘서트를 성공적으로 선보인 AMAZE는 언어와 국경을 뛰어넘는 새로운 공연 경험을 제시하며 글로벌 VR 콘서트 시장에서 존재감을 더욱 확대해 나갈 전망이다.

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한편, '앤팀 브이알 콘서트 : 바운드리스'는 국내 상영 종료 이후 글로벌 주요 도시에서 순차 상영하며 글로벌 관객들과 만난다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com