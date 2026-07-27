조재윤, 각목 폭행했던 선배와 영화 현장서 재회..."저 사람 빼달라' 제작사에 요청"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조재윤이 대학 시절 자신을 각목으로 폭행했던 선배와 훗날 영화 촬영 현장에서 재회한 사연을 털어놓으며, 당시 제작사에 "저 사람을 빼달라"고 요청했던 일화를 공개했다.

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최근 배우 이종혁의 유튜브 채널 '선도부장 이종혁'에는 서울예술대학교 선후배인 배우 이철민과 조재윤이 출연해 학창 시절과 연기 인생에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 조재윤은 대학 시절 만연했던 군기 문화를 떠올리며 "입학하자마자 고학번 선배가 신입생들을 앉혀놓고 각목으로 머리를 때렸다. 그 기억은 아직도 잊히지 않는다"고 고백했다.

그는 "나중에 영화 촬영 현장에서 그 선배를 다시 만났다"며 "쉬는 시간에 와서 '잘 지내셨냐. 잘될 줄 알았다'고 아무렇지 않게 인사를 하는데, 과거 기억이 전혀 잊히지 않더라"고 말했다.

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이어 "때린 사람은 몰라도 맞은 사람은 계속 기억난다"며 "제작사 대표에게 '저 사람을 뺄 수 없겠느냐'고 조심스럽게 이야기하기도 했다"고 털어놨다.

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결국 두 사람은 같은 작품을 끝까지 함께 촬영했다. 조재윤은 "촬영을 마칠 때까지도 가까워질 수는 없었다"고 당시 심경을 전했다.

narusi@sportschosun.com