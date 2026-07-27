박지성, 축협 회장 후보설에 "인기만으로 할 수 있는 자리 아냐"('유퀴즈')

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[스포츠조선 김준석 기자] 대한민국 축구의 '영원한 캡틴' 박지성이 최근 축구협회장 후보로 거론되는 상황에 대해 "인기만으로 할 수 있는 역할은 아니다"라며 자신의 소신을 밝혔다.

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tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 측은 27일 공식 SNS를 통해 오는 29일 방송되는 박지성 편 예고 영상을 공개했다.

5년 만에 '유퀴즈'를 찾은 박지성은 최근 K-축구혁신위원장으로 활동하며 공식 브리핑에 나서는 근황을 전했다.

MC 유재석은 "잘생겨졌다"고 반가워했고, 이어 새로운 역할에 대해 이야기를 꺼냈다.

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평소 과묵한 이미지의 박지성은 "힘들지 않냐"는 질문에 "많이 힘들다. 만나는 분들마다 '한국 축구를 살려달라'고 부탁하셔서 어깨가 무겁다"고 솔직한 심정을 털어놨다.

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이어 유재석은 대한민국 축구대표팀 지도자의 조건과 함께 최근 축구 팬들 사이에서 박지성이 차기 축구협회장 후보로 거론되는 상황에 대해 질문을 던졌다.

이에 박지성은 "그렇게 생각해주시는 건 너무나 감사한 일이지만, 축구협회장은 단순히 인기만으로 할 수 있는 역할은 아니라고 생각한다"며 신중한 입장을 밝혔다.

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이어진 대화에서는 김종국도 언급됐다.

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유재석은 앞서 '유퀴즈'에 출연했던 김종국을 언급하며 "종국이에게 '축협회장 해볼 생각 없냐'고 농담했더니 '시켜만 준다면 해보겠다'고 하더라"고 말했다.

이를 들은 박지성은 곧바로 "힘들 것 같다"고 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

이후 지도자 도전 가능성을 묻는 질문에는 당황한 표정을 감추지 못하며 본방송에 대한 기대감을 높였다.

한편 박지성이 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 29일 오후 방송된다.

narusi@sportschosun.com