한윤서, "다른 여자랑 뭐하는거야?" 예비신랑에 불륜 상황극...정이랑까지 합세 '폭소'

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 한윤서가 예비신랑과 코미디언 정이랑이 함께한 유쾌한 상황극을 공개하며 웃음을 안겼다.

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한윤서는 27일 "내 남자의 이중생활! 개그우먼이랑 산다는 건"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 바비큐 파티를 즐기고 있는 한윤서와 예비신랑, 그리고 코미디언 정이랑의 모습이 담겼다.

이날 예비신랑은 바비큐를 굽고 있었고, 정이랑은 옆에서 이를 도와주며 자연스럽게 대화를 나누고 있었다. 이를 본 한윤서는 갑자기 "자기! 지금 뭐 하는 거야?"라고 외치며 마치 연인의 외도를 목격한 듯한 상황극을 시작했다.

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갑작스러운 연기에 예비신랑과 정이랑은 잠시 상황을 파악하는 듯했지만, 이내 능청스럽게 상황극에 합류했다.

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정이랑은 "XX 들켰다!"라고 외치며 재치 있는 애드리브를 선보였고, 이어 요염한 포즈까지 취하며 폭소를 자아냈다. 예비신랑 역시 자연스럽게 상황극을 이어가며 남다른 순발력을 뽐냈다.

이를 지켜보던 한윤서는 "자기, 너무 안심된다"며 "누가 봐도 바람은 아니다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 그는 "개그우먼 남친이 자주 겪는 일. 이렇게 즐겁습니다"라는 설명을 덧붙이며 개그우먼과의 일상을 유쾌하게 전했다.

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한편 한윤서는 2009년 MBC 공개 코미디 프로그램 '하땅사'를 통해 데뷔했으며, 최근 2살 연상의 비연예인 남자친구를 공개하고 결혼 계획을 밝혀 많은 축하를 받고 있다.

결혼을 앞둔 가운데 공개한 유쾌한 일상 역시 팬들의 관심을 모으고 있다.

shyun@sportschosun.com