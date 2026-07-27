'8kg 감량' 조혜련, 술·담배 다 끊더니 '딴사람된 얼굴'..."예뻐졌다" 이성미 감탄

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 조혜련이 술과 담배를 모두 끊고 8kg 감량에 성공한 근황을 공개하며 과거 자신의 삶을 솔직하게 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'?에는 '왜 저렇게 악착같이 살까…조혜련을 보며 이성미가 기도한 이유'?라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 "저는 이제 완전히 (이전과) 구별된 삶을 살고 있다"며 "이제는 '노술', '노담'이다. 커피도 줄이려고 한다. 몸에 안 좋은 것은 하지 않으려고 한다"고 달라진 일상을 전했다.

이어 그는 "내 몸에 아무거나 집어넣지 않는다"며 "그래서 이렇게 날씬해졌다"고 말하며 8kg 감량에 성공한 근황을 자랑했다.

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조혜련의 변화에 이성미는 "혜련이가 정말 예뻐졌다"고 감탄했고, 조혜련은 "예전에는 언니 앞에서도 늘 담배를 피웠다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 과거 일산에서 함께 어울려 지냈던 시절도 떠올렸다. 조혜련은 "'언니, 한 대만 피우고 올게'라고 하고 술을 마시고 담배를 피우곤 했다"며 당시를 실감 나게 재연했다.

이어 "늘 외로웠다. 그래서 항상 주변에 사람들을 모아 파티를 하고 노래방에 가며 시간을 보냈다"고 회상했다.

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이에 이성미 역시 "정말 쉬지 않고 음주가무를 즐겼던 사람이 조혜련이었다"고 공감했다.

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조혜련은 당시 자신의 행동이 '결핍'에서 비롯됐다고 고백했다.

그는 "내 안에 채워지지 않는 무언가가 있었다. 아무리 일을 해도 '더 해야 한다'는 생각뿐이었다"며 "이성미 언니는 '진실게임' MC를 하는데 나는 지금 뭐 하고 있는 거지'라고 늘 스스로를 채찍질했다"고 말했다.

이어 "현실에 만족하지 못하니까 그 부족함을 잊기 위해 술을 마시고 담배를 피웠던 것"이라고 솔직하게 털어놨다.

또 조혜련은 과거 종교생활을 했지만 마음의 공허함은 쉽게 채워지지 않았다고 밝혔다.

그는 "열심히 했는데 결과가 좋지 않으니까 짜증이 났다"며 당시 심정을 회상했다.

이어 "술 마시고 담배 피우는 것이 불법도 아니고 많은 사람들이 그렇게 살지 않나. 그래서 그게 그렇게 나쁜 일인지 몰랐다"며 "내 미래가 궁금하면 점을 보러 가는 것도 이상한 줄 몰랐다"고 고백했다.

한편 조혜련은 최근 건강한 식습관과 운동을 통해 8kg 감량에 성공했으며, 술과 담배를 모두 끊은 뒤 한층 건강해진 근황으로 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com