조혜련, '수준 미달' 판정 20년 만에 KBS서 완곡…'열린음악회' 활짝 열었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 조혜련이 KBS에서 오랜 한을 제대로 풀었다. 한때 '수준 미달'을 이유로 방송 부적격 판정을 받았던 대표곡 '아나까나'를 20년 만에 '열린음악회' 무대에서 완곡으로 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다.

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조혜련은 지난 26일 방송된 KBS 1TV '열린음악회'에 출연해 '아나까나'를 열창했다.

이날 조혜련은 특유의 폭발적인 에너지와 라이브 실력을 뽐내며 무대를 압도했다. 다소 독특한 가사도 거침없이 소화했고, 무대 아래 객석으로 내려가 관객들과 손을 맞잡고 함께 춤을 추며 축제 분위기를 만들었다.

방송 직후 온라인에는 "KBS의 역사적인 순간", "인간 승리다", "오래 살고 볼 일이다", "'열린음악회'가 진짜 활짝 열렸다", "라이브 실력이 너무 좋다", "이제 코첼라만 남은 거냐" 등 뜨거운 반응이 이어졌다.

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이번 무대는 단순한 공연 이상의 의미를 지닌다. '아나까나'는 2005년 발매 당시 KBS 심의에서 '수준 미달'을 이유로 방송 부적격 판정을 받으며 전파를 타지 못했다.

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조혜련은 앞서 KBS 2TV '불후의 명곡'에서 "아유 시원하다"며 "'아나까나'가 KBS 심의를 통과했다"고 기쁨을 드러낸 바 있다.

그는 "예전에는 수준 미달이라는 이유로 세 번 정도 심의를 탈락했다. 제가 봐도 수준이 높지는 않다"며 특유의 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

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이어 "'박보검의 칸타빌레' 출연을 앞두고 PD가 재심의를 신청해 통과하게 됐다"고 비하인드를 공개하기도 했다.

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조혜련은 이후 지난 11일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서도 '아나까나'를 짧게 선보인 데 이어, 이번 '열린음악회'에서는 관객들과 호흡하는 완곡 무대로 오랜 설움을 완전히 털어내는 모습을 보여줬다.

한편 '아나까나'는 지난해 7월 KBS 2TV '방만뮤직 : 어디든 가요'를 통해 20년 만에 처음으로 KBS에서 완곡 무대를 선보였으며, 이후 각종 KBS 프로그램에서도 잇따라 소개되며 뒤늦은 재조명을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com