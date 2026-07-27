신지, PT 받고도 42kg대 앙상 몸매...등뼈 다 드러나 "온몸이 후들후들"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태 멤버 신지가 퍼스널 트레이닝(PT)으로 건강 관리에 나선 근황을 공개한 가운데, 여전히 마른 몸매가 팬들의 걱정을 자아냈다.

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신지는 27일 "PT 받고 온몸이 후들후들. 그래도 우리 쿠키 산책은 꼭 해야지!"라는 글과 함께 반려견과 산책에 나섰다.

신지는 몸매가 그대로 드러나는 운동복과 레깅스를 착용한 채 운동 직후에도 반려견과 산책을 즐기는 모습이었다. 힘든 운동을 마친 뒤에도 반려견과의 약속을 지키는 일상이 눈길을 끌었다.

하지만 무엇보다 시선을 모은 것은 신지의 마른 체형이었다. 최근 신지는 키 164cm에 몸무게가 42kg대까지 줄어든 사실이 알려져 팬들의 걱정을 샀던 바 있다.

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신지의 유튜브 영상을 접한 구독자들은 "제발 아프지만 않았으면 좋겠다", "살이 너무 많이 빠져 걱정된다", "건강부터 꼭 챙기길 바란다", "운동하면서 건강하게 회복했으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 신지의 건강을 염려했다.

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신지는 최근 건강한 몸을 만들기 위해 본격적으로 운동을 시작한 것으로 알려졌다. 단순한 체중 감량이 아닌 근력 운동과 체력 관리에 집중하며 건강한 몸 상태를 만드는 데 힘쓰고 있는 것으로 전해졌다.

평소에도 꾸준히 운동과 식단 관리에 관심을 보여온 신지는 최근 PT를 병행하며 체력과 근력을 끌어올리는 데 집중하고 있다.

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한편 신지는 그룹 코요태 멤버로 꾸준한 음악 활동을 이어오고 있으며, 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com