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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 정선희가 과거 연애사를 솔직하게 털어놓으며 웃음을 안겼다.

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27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'?에는 '정선희 문천식 레전드 현실 남매 모먼트'?라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정선희와 문천식은 게스트로 출연해 신동엽, 정호철과 유쾌한 입담을 주고받으며 다양한 이야기를 나눴다.

특히 정선희는 정호철을 보자마자 "내가 20대 때 만났던 전 남자친구를 닮았다"며 반가워해 모두를 놀라게 했다.

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본격적인 술자리에 앞서 신동엽은 "정선희도 어릴 때는 술을 정말 좋아했다"고 말했고, 정선희는 "정호철 닮은 그 전 남자친구랑도 그래서 헤어졌다"고 털어놨다.

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정선희, 전남친 정체 들통났다..."카페 조사장!" 문천신 폭로에 당황 (짠한형

이어 그는 "내가 술을 너무 많이 마셨다. 원래 그분도 술을 어느 정도 즐기는 사람이었는데 나 때문에 술을 끊더라"며 "결국 그게 이별의 이유가 됐다"고 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다.

이를 듣던 문천식은 갑자기 "아, 그 카페 조 사장?"이라고 실명을 연상시키는 별칭을 언급했고, 정선희는 당황한 듯 "아이씨!"라고 외쳐 현장을 폭소케 했다.

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갑작스러운 폭로에 잠시 당황한 정선희는 이내 웃음을 되찾았고, 카메라를 향해 "잘 지내니? 잘 지내~ 행복하자!"라며 전 남자친구에게 영상편지를 보내 출연진들의 웃음을 더했다.

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신동엽과 문천식을 비롯한 출연진들은 정선희의 거침없는 입담과 솔직한 연애담에 연신 웃음을 터뜨렸고, 방송은 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 이어졌다.

한편 정선희는 다양한 방송과 라디오 프로그램을 통해 특유의 재치 있는 입담을 선보이며 꾸준히 시청자들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com