'54세' 정선희 "62세부터 문란하게 살겠다...나 아무도 못 말려" 폭탄 선언 ('짠한형')

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 정선희가 과거 화제가 됐던 "62세부터 문란하게 살겠다"는 발언의 숨은 의미를 직접 설명하며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '정선희 문천식 레전드 현실 남매 모먼트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 정선희는 평소 철저한 자기관리와 절제된 생활을 이어가는 모습과 함께, 최근 화제가 된 자신의 발언에 대해 언급했다.

앞서 정선희는 "62세부터 문란하게 살겠다"는 파격적인 발언으로 많은 관심을 받은 바 있다. 이에 대해 그는 "그 말은 내가 62세가 어느 정도 멀리 있다고 생각해서 한 말이었다"며 웃었다.

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정선희는 "62세가 그렇게 가까이 있을 줄은 몰랐다. '60세부터'라고 하면 너무 임팩트가 강할 것 같아서 '62세 4개월부터 문란해질 계획'이라고 했다"고 설명했다.

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이어 "나는 한 10년 정도 뒤라고 생각하고 한 말이었다. 그런데 너무 성큼 다가온 거다. 이제 코앞이다. 그래서 '큰일 났는데?' 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 듣던 문천식은 "저한테는 '남자 막 만날 거다. 걱정하지 말라'고 하더라"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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정선희는 이에 "사실 나 그럴 거다. 아무도 나 못 말린다"며 거침없는 모습을 보여 다시 한번 출연진들의 폭소를 유발했다.

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이후 정호철이 "그래도 원하는 남자상이 있냐"고 묻자 정선희는 "없다"고 답했다.

하지만 문천식은 "내가 좀 안다. 이 누나는 상남자를 좋아한다. 자기를 휘감는 남자를 좋아한다"고 말해 정선희의 이상형을 대신 설명했다.

정선희는 "그런데 그런 사람이 좀처럼 없다. 다들 뒷걸음질 치더라"고 솔직하게 털어놨고, 문천식 역시 "요즘은 그런 남자가 별로 없다"고 공감했다.

한편 정선희는 지난 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해인 2008년 9월 사별했다. 이후 방송 활동을 이어오며 다양한 프로그램에서 활약하고 있다.

shyun@sportschosun.com