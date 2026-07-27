이민우 둘째 딸, 7개월만에 확 달라진 얼굴...'아빠 붕어빵' 쏙 빼닮았다

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 신화 멤버 이민우의 아내 이아미가 둘째 딸의 사랑스러운 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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이아미는 27일 "난 니가 너무 조아!"라는 글과 함께 딸과 함께한 일상 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이아미는 7개월 된 둘째 딸과 핑크와 화이트 컬러로 맞춘 커플룩을 입고 다정한 시간을 보내고 있다.

딸을 바라보며 환하게 웃고 있는 이아미의 모습과 아이의 사랑스러운 분위기가 훈훈함을 자아냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 이민우를 쏙 빼닮은 둘째 딸의 외모였다. 신생아시절 엄마 이아미를 닮았던 딸은 어느새 또렷한 이목구비와 귀여운 표정이 아빠를 연상시켜 놀라움을 안겼다.

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이민우와 이아미는 결혼 이후 두 딸과 함께하는 가족의 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다. 이민우는 지난해 혼인신고를 마친 뒤 가족이 된 이아미의 6세 딸을 친양자로 입양하며 두 딸의 아빠가 됐다.

이후 지난해 12월에는 둘째 딸을 품에 안으며 두 아이의 아버지가 됐다. 이민우는 아이들과 함께하는 일상을 통해 새로운 가족의 모습을 보여주며 팬들에게 따뜻한 소식을 전하고 있다.

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한편 이민우는 지난 3월 서울 중구의 한 호텔에서 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 결혼 후 가정과 음악 활동을 병행하며 다양한 모습으로 팬들과 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com