풍자, -33kg 감량 성공 후 뜻밖의 선언…"지금 운동 3개월째 쉬는 중"

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[스포츠조선 김준석 기자] 풍자가 33kg 감량에 성공한 뒤 현재는 자신을 몰아붙이지 않는 '편안한 다이어트'를 이어가고 있다고 밝혔다.

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27일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '광고X -33kg 감량 솔직한 다이어트 과정ㅣ이렇게 하니까 빠졌어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한층 날렵해진 모습으로 등장한 풍자는 "다이어트에 대한 이야기가 굉장히 많더라. 영상마다 '살 어떻게 뺐어요?'라는 댓글이 달렸다"며 입을 열었다.

이어 "망신스럽더라. 지금도 덩치가 크지만 원래는 더 컸다"며 "누가 봐도 '다이어트 진짜 열심히 했다'는 정도는 되어야 이야기할 수 있을 것 같아서 그동안 관련 영상을 찍지 않았다"고 털어놨다.

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풍자는 현재까지 총 33kg을 감량했다고 밝히며 "그전보다 빠진 건 맞지만 마르거나 그런 건 아니다"라고 솔직하게 말했다.

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이어 최근 다이어트 방식에도 변화가 생겼다고 밝혔다. 그는 "운동을 쉰 지 3개월 정도 됐다"며 "내가 계속 나를 너무 벼랑으로 모는 것 같더라"고 털어놨다.

그러면서 "지금은 편안하게 다이어트를 하고 있다"며 예전처럼 자신을 혹독하게 몰아붙이기보다 오래 지속할 수 있는 방식으로 체중 관리를 이어가고 있다고 설명했다.

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풍자는 "다이어트는 무조건 힘들게 해야 한다는 생각보다 내가 즐기면서 할 수 있는 방법을 찾는 게 중요하다고 느꼈다"며 자신만의 다이어트 철학도 전했다.

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narusi@sportschosun.com