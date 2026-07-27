MC몽 "1분 30초 매진 실화?"…4년 만의 단독 콘서트 '전석 매진'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 4년 만에 개최하는 단독 콘서트가 티켓 오픈 1분 30초 만에 전석 매진되며 뜨거운 티켓 파워를 입증했다.

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27일 오후 7시 예스24 티켓을 통해 오픈된 MC몽의 단독 콘서트 '한여름 밤의 아이스-깨끼' 예매는 접속자가 한꺼번에 몰리며 약 1분 30초 만에 모든 좌석이 매진됐다.

매진 직후 MC몽은 자신의 SNS에 콘서트 포스터를 올리며 "1분 30초 매진 실화?"라는 짧은 글을 남겨 기쁜 마음을 드러냈다.

이번 공연은 지난 2022년 개최한 '몽스터 주식회사-제2회 주주총회: 할로윈 워크숍' 이후 약 4년 만에 선보이는 단독 콘서트다.

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특히 이번 공연은 개최 발표 당시부터 큰 관심을 모았다. 앞서 MC몽은 지난 21일 콘서트 개최를 알리며 "억측과 오해 속에서 숨지 않기 위해 가수는 무대 위에서 증명하면 된다"며 "내 음악으로 당신을 만나고자 한다. 보고 싶다면 와라. 무더위를 한 방에 보내드리겠다. 여러분들의 객기를 보여달라"고 밝혔다.

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MC몽의 콘서트는 공연장 대관을 둘러싼 '허언 논란'으로 한차례 화제의 중심에 서기도 했다.

공연장 측이 "대관 문의가 없었다"고 밝히면서 논란이 일었지만, 이후 공연 대관견적서가 확인되며 실제 공연 준비가 진행 중인 것으로 알려졌다. 결국 티켓 오픈과 동시에 전석이 매진되며 공연에 대한 높은 관심을 입증했다.

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'한여름 밤의 아이스-깨끼'는 오는 8월 14일과 16일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린다.

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한편 MC몽은 2022년 단독 콘서트 이후 가수 활동을 잠시 쉬었으며, 최근 공연 개최를 통해 오랜만에 팬들과 직접 만날 예정이다.

narusi@sportschosun.com