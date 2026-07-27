이정진, 40억 재산 공개 후 후폭풍…"돈 빌려달라는 DM 쏟아져"(남겨서)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이정진이 약 40억 원의 재산을 공개한 뒤 쏟아진 반응과 함께 비상장 투자로 자산을 불린 비결을 털어놨다.

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27일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 배우 이정진이 출연했다.

이날 박세리는 "어떻게 하다가 재산을 방송에서 공개하게 됐냐"고 물었고, 이정진은 "한 프로그램에서 결혼정보회사를 갔는데 솔직하게 이야기하고 싶었다"고 답했다.

이정진은 앞서 해당 프로그램에서 약 40억 원 규모의 재산을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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이를 들은 이영자는 "돈 빌려달라고 하면 어쩌려고 그랬냐"고 걱정했고, 이정진은 "DM 엄청 온다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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이어 이정진은 재산이 늘어난 배경도 공개했다. 그는 "실제로 투자했던 비상장 회사가 지난해 상장을 했다"고 밝혔고, 이에 이영자가 "그때 방송에서는 15억 원이라고 했는데"라며 놀라자 "그 회사만 한 게 아니라 여러 곳에 분산 투자했었다"고 설명했다.

투자 성과뿐 아니라 연애 근황도 솔직하게 전했다. 이정진은 마지막 연애 시기를 묻는 질문에 "1년 반 정도 됐다"며 "연애를 하면 오래 하는 편"이라고 말했다.

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narusi@sportschosun.com