이지혜, 80평→49평대 이사..두 달 리모델링 끝낸 집 공개 "한강 안 보여 아쉬워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이지혜가 두 달간의 인테리어를 마친 새집을 공개했다.

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27일 밉지않은 관종언니 채널에는 '이지혜 전부 갈아 넣은 40평대 이사 간 집 리모델링 최초 공개(40년 구축 아파트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지혜는 집 리모델링을 앞두고 점검에 나섰다. 그는 "80평대에서 49평으로 줄어드는 거지만 알차게 인테리어해서 살면 괜찮을 것 같다"며 "한강이 보여야 되는데 층이 낮아서 좀 아쉽다"고 털어놨다.

이지혜는 기존 구조를 과감하게 변경해 대면형 주방과 서재형 거실을 만들고, 두 딸을 위한 방, 방음 작업을 거친 개인 연습실 등을 꾸밀 계획을 공개했다.

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이후 약 7주간의 리모델링 끝에 완성된 집이 공개됐다. 가족들이 다 같이 모여있는 깔끔하고 따뜻한 분위기의 집을 원했다는 이지혜는 디자이너와 집을 둘러보며 공간을 소개했다.

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특히 현관 옆 화장실을 철거해 유럽식 세면대를 설치하는 등 공간 활용도를 높인 구조 변경이 눈길을 끌었다. 이지혜는 "구청에다 신고하고 아파트에도 신고하고 복잡한 과정이 있었지만, 합법적으로 순차적으로 진행했다"고 강조했다.

또한 이지혜의 오랜 로망이었던 개인 연습실도 공개됐다. 디자이너는 "흡음재 썼고 안에 차음재도 썼다. 완벽한 방음까지는 아니지만 어느 정도 옆집에 피해를 덜 드릴 수 있다"고 설명했다.

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대형 책장이 설치된 서재형 거실도 눈길을 끌었다. 이지혜는 "남편은 밖으로 끄집어내고 아이들은 공부할 수 있는 환경을 만들고 싶었다"며 만족감을 드러냈다. 주방 역시 대면형 구조로 새롭게 탈바꿈했다. 여기에 고급 조명과 대리석 식탁, 후드 다운드래프트 타입 등의 인덕션 등을 적용해 개방감과 실용성을 모두 살렸다.

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이지혜는 "감사한 게 주민분들이 진짜 너무 불편하셨을 거다. 주의한다고 했지만 시끄럽고 불편할수 밖에 없는데 양해해 주셔서 감사드린다"고 인사했다.

한편 영상 말미에는 이사 당일 모습도 공개됐다. 폭우가 쏟아지는 가운데 이사를 시작한 이지혜는 "이사 가는 날인데 역대급으로 비가 온다"며 "오늘 이사 못할 수도 있다고 한다. 짐은 빼고 못 들어가는 거다"라며 걱정했다.