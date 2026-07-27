풍자, 33kg 감량 성공했지만.."다이어트 주사로 7kg 빼고 지금은 정체기"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 풍자가 다이어트 과정에 대해 솔직하게 털어놨다.

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27일 풍자테레비 채널에는 '광고X -33KG감량 솔직한 다이어트 과정 | 이렇게 하니까 빠졌어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 풍자는 다이어트를 시작하게 된 이유에 대해 "처음 시작한 건 방송 때문이었다. 어떤 프로그램에 들어가게 됐는데 몸을 써야되는 거라서 프로그램 측에서 다이어트를 원했다. 10~15kg 정도 감량해 줄 수 있냐고 해서 다이어트를 시작하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "그러나 정말 안타깝게도 그 프로그램은 없어졌다. 공개도 되지 않았고, 찍지도 않았다"며 "당시에는 빠르게 다이어트해야 하는 상황이었고, 초반 감량이 빨랐다. 7~10kg 빼는데 한 달 조금 넘게 걸렸다. 솔직히 덩치가 크면 클수록 5~10kg 정도는 금방 빠진다"고 털어놨다.

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그는 "방송이 무산됐는데 힘들게 다이어트할 필요가 있나 싶었는데 (한)혜진 언니가 날 많이 붙잡아줬다. '지금 살 뺀 거 아니고 노폐물 뺀 거다. 이왕 뺀 거 아깝지 않냐. 언니가 도와줄 테니까 열심히 해보자'고 해서 하게 된 게 지금까지 1년 5개월의 여정이 됐다"고 전했다.

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1년 5개월 동안 총 33kg 감량에 성공했다는 풍자는 비만 치료제 위고비, 마운자로 등도 사용했다고 솔직하게 밝혔다. 그는 "과거에도 했다고 말했고, 그에 대한 장단점과 솔직 리뷰를 담은 영상이 있었는데 어떤 조치가 있어서 영상이 어쩔 수 없이 내려갔다"며 "영상이 내려가면서 많은 분들에게 주사 다이어트에 대한 전달이 충분히 되지 않았던 것 같다"고 말했다.

그러면서 "초반에 했고, 주사 다이어트로 7kg 정도 뺐다. 나한테는 효과가 좋았던 것 같다"며 "그런데 일상생활이 불편하고 힘들고 부작용도 있었다. 일하지 않는 상태에서는 할 수 있지만, 활발하게 활동하는 사람으로서는 힘들어서 끊은 상태"라고 밝혔다.

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이후 풍자는 단식과 식사량 조절을 통해 먼저 위를 줄이는 데 집중했고, 적응이 된 후에는 PT도 병행했다고 밝혔다. 그러나 최근 정체기로 인해 운동을 쉬고 있다는 그는 "하루 종일 굶어도 100g이 안 빠지고, 조금만 먹으면 500g~1kg씩 늘어나더라. 진짜 이게 엄청난 딜레마"라며 "이런 상황이 3개월 정도 됐는데 정신적으로 너무 지쳐서 '다이어트하지 말까?'라는 생각도 들었다"고 털어놨다.

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이어 "지금은 무리하게 운동하기보다 몸무게를 꾸준히 체크하며 유지하는 데 집중하고 있다"며 "다이어트 너무 힘들다. 다음 영상에는 -40kg으로 찾아오고 싶다"고 밝혔다.