지연수, 15년 만의 소개팅서 임우일에 '철벽'…"저 핸드폰 없어요"

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[스포츠조선 김준석 기자] 지연수가 약 15년 만의 소개팅에서 개그맨 임우일과 만났다.

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임우일의 적극적인 연락처 요청에는 "핸드폰이 없다"는 재치 있는 답변으로 철벽을 쳤지만, 소개팅이 끝날 무렵에는 "다정한 분 같다"며 호감을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 아바타 소개팅…[임우일 님 감사합니다]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 소개팅을 앞두고 오랜만에 화려한 메이크업과 스타일링을 마친 모습으로 등장했다.

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그는 "몇 년 만에 메이크업을 제대로 했다"며 설렘과 긴장이 뒤섞인 표정을 지었다.

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지연수는 과거 소개팅 경험을 묻자 "20대 때 해보고 대차게 차였다"고 털어놨다.

이어 "누군가를 만난다고 했을 때 꾸밈을 발휘하는 것도 상대방에 대한 예의라고 생각한다"고 말했다.

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소개팅을 앞둔 심경에 대해서는 "외모는 이제 중요하지 않다. 차갑지 않은 사람이었으면 좋겠다"며 "상대가 나라는 사람을 모르고 방송 속 이미지로만 본다면 많이 위축될 것 같다. 기대감보다 쫄아 있는 마음이 더 크다"고 솔직하게 밝혔다.

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지연수는 "자연스럽게 누군가와 이야기할 기회가 있었으면 좋겠다는 생각에 허락했지만 아직도 무섭고 많이 떨린다"고 말했다.

이후 지연수는 제작진이 준비한 '아바타 소개팅' 콘텐츠를 통해 임우일과 만났다.

임우일은 지연수에게 "진짜 예쁘게 하고 오셨다"고 인사를 건넸고, 지연수 역시 긴장한 채 대화를 시작했다.

지연수는 "이런 경우가 10몇 년 만에 처음이다. 남성분과 단둘이 이야기하는 기회가 생긴 게 15~16년 정도 된 것 같다"며 "어떻게 해야 할지 모르겠다. 감을 완전히 잃었다"고 고백했다.

그는 그동안 연애에 관심을 두지 못했던 이유도 밝혔다. 지연수는 "육아에도 너무 바빴고 현실적인 삶을 살아야 했다. 사실 크게 필요성을 못 느꼈다"고 설명했다.

지연수는 자신의 이상형에 대해 "사실 왜소한 사람을 좋아한다. 김국진 선배님이나 이윤석 선배님 같은 스타일"이라며 "살짝 연민의 사랑을 느끼는 편이다. 모성애가 강하다"고 말했다.

특히 지연수는 혼자 아들을 키운 어머니 밑에서 자란 남성을 만나보고 싶다는 바람도 밝혔다. 그는 "저처럼 아들을 혼자 양육하셨던 어머니와 살았던 분을 만나면, 지금 나이대의 내 아이에게 무엇이 필요한지 배울 수 있지 않겠냐"고 말했다.

이를 들은 임우일이 "혹시 저한테 고백하시는 거냐. 밥도 나오기 전에 너무 빠르다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

두 사람은 식사를 하며 점차 가까워졌다.

지연수는 임우일이 계속 웃자 "왜 중간중간 자주 웃으시는 거냐. 마음에 드셔서 그러는 거냐"고 물었다. 임우일 역시 "오해의 소지가 있다"면서도 웃음을 멈추지 못했다.

임우일은 식사 도중 물병을 따 달라고 부탁한 뒤 "물도 따줬으니 연락처 따도 되냐"고 적극적으로 물었다. 그러나 지연수는 곧바로 "저 핸드폰 없다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

지연수는 소개팅 후반부에야 "지금은 뒷번호 한두 개 정도는 줄 수 있을 것 같다"고 여지를 남겼다.

지연수는 임우일과의 대화에 만족감을 드러냈다.

그는 "거의 15~16년 만에 남성과 단둘이 대화하는 것이라 말도 못 할 줄 알았다"며 "나도 남자와 이렇게 대화할 수 있구나라는 자신감이 생긴 것 같다"고 말했다.

narusi@sportschosun.com