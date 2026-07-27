강남, ♥이상화 재력 자랑 "금메달만 500개..재테크도 잘해" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강남이 아내 이상화의 재력을 자랑했다.

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27일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 고준희, 강남, 김민수가 게스트로 출연했다.

이날 강남은 아내 이상화의 카드를 사용한다는 소문에 대해 "내 돈은 자잘한 거 사는 데 많이 쓴다. 깻잎, 토마토, 삼겹살 같은 건 내 카드로 계속 사고, 가끔 TV나 소파 같은 건 상화 씨 카드로 산다. 그게 자연스러워졌다"고 설명했다.

이를 들은 탁재훈은 "이상화가 선수 생활 안 하니까 수입이 없지 않냐"고 물었고, 강남은 "금메달이 500개 정도 있다"고 답해 놀라움을 안겼다.

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이에 다른 출연진은 "금메달 노린 거 아니냐", "500개를 하나씩 세어본 거냐", "이번에 금값 올라서 좋았겠다"며 부러움 섞인 질투를 드러냈다.

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또 강남은 결혼 전 이상화에게 통장을 보여준 일화를 공개하며 "통장을 합치려고 보여줬더니 '오빠 그냥 용돈 해도 될 것 같아'라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "사실 아내가 재테크도 너무 잘한다. 배울 게 많다"고 덧붙였다.