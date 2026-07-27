고영욱, 故 히가시노 게이고 애도에 때아닌 '감옥 독서' 언급…"굳이 수감생활까지?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 일본의 대표 추리소설 작가 히가시노 게이고의 별세 소식에 애도의 뜻을 전했으나, 추모글에 남긴 특정 발언을 두고 누리꾼들의 갑론을박이 이어지고 있다.

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고영욱은 27일 자신의 X(옛 트위터) 계정을 통해 "감방에서 히가시노 게이고 소설들 재밌게 읽었는데… 삼가 조의를 표합니다…"라는 글을 게재하며 갑작스러운 비보에 추모의 마음을 전했다.

앞서 이날 일본 출판사 고단샤는 공식 홈페이지를 통해 히가시노 게이고가 지난 23일 새벽 대장암 투병 끝에 향년 68세로 별세했다고 발표했다.

1985년 '방과 후'로 데뷔해 '용의자 X의 헌신', '나미야 잡화점의 기적' 등 수많은 베스트셀러를 남긴 거장의 비보에 전 세계 팬들의 애도가 이어지고 있는 상황이다.

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그러나 고영욱이 고인을 추모하는 과정에서 과거 자신이 복역했던 수감 시절을 직접 언급하자 온라인상에서는 때아닌 설전이 벌어졌다.

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소식을 접한 누리꾼들은 "순수한 추모의 글에 굳이 '감방'이나 복역 사실을 셀프 언급할 필요가 있었냐", "고인에 대한 예의가 아닌 것 같다", "추모보다 본인의 수감 일화를 내세우는 듯한 느낌을 준다"며 아쉬움과 경솔함을 지적하고 나섰다.

반면 일각에서는 "수감 시절 읽었던 책의 작가라 기억에 남아 남긴 단순 소회일 뿐"이라며 지나친 확대해석을 경계하는 반응을 보이기도 했다.

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한편 고영욱은 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제추행을 저지른 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 이와 함께 신상정보 공개·고지 5년과 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 3년 명령을 선고받았으며, 2015년 만기 출소했다.

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출소 이후 유튜브 채널 개설 등을 통해 활동 재개를 시도했지만 대중의 비판과 플랫폼 제재로 사실상 무산됐다. 이후에는 SNS를 중심으로 꾸준히 근황과 자신의 생각을 전하며 여러 차례 논란의 중심에 서고 있다.

narusi@sportschosun.com