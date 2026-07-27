이상화, 결혼 반대한 ♥강남 부모님 마음 돌린 한마디 "나만 컨트롤할 수 있어" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강남이 부모님의 결혼 반대에도 흔들리지 않았던 이상화의 당찬 면모를 공개했다.

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27일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 고준희, 강남, 김민수가 게스트로 출연했다.

이날 강남은 결혼 선배로서 결혼을 추천하느냐는 질문에 "굳이 결혼하고 싶어서 결혼하는 건 아닌 것 같다"고 답했다. 이어 "나는 결혼 안 하려고 했다. 결혼 생각이 아예 없었는데 갑자기 (이상화가) 나타나서 '결혼해야겠다'고 생각해서 결혼하게 된 거다"라고 밝혔다.

강남은 2018년 '정글의 법칙'에서 이상화를 처음 만난 뒤 결혼을 결심하게 됐다고 털어놨다. 그는 "촬영이 끝난 뒤 제작진과 몇 차례 회식했는데, 제작진이 자연스럽게 분위기를 만들어줬다"고 회상했다.

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이상화에게 결정적으로 반한 순간에 대해서는 "그때 올림픽이 막 끝났을 때였다. 이상화가 민소매를 입고 앞에 지나가는데 근육이 멋있었다. 얼굴이 마주쳤는데 '나 결혼하겠다' 싶었다"며 "이상화한테도 물어보니까 그때쯤에 나와 결혼할 것 같다고 느꼈다고 했다"고 전해 놀라움을 안겼다.

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하지만 두 사람의 결혼은 순탄치만은 않았다. 강남은 "엄마가 결혼을 너무 반대했다. 이상화한테 '왜 저런 애랑 결혼하냐. 국가를 대표하는 사람인데 왜 이런 Xx랑 결혼하냐. 미쳤냐. 하지 마라'라고 했다. 지금은 웃으며 말하지만 엄마가 진지하게 말렸다. 아빠도 되게 반대했다"고 털어놨다.

그러나 이상화는 강남 부모님의 반대에도 의연했다고. 강남은 "이상화가 (우리 부모님한테) '이 사람은 대한민국에서 나만 컨트롤 할 수 있다'고 했다. '걱정하지 마시라. 컨트롤 할 수 있다'고 했다"고 전해 감동을 자아냈다.