양상국, '금수저 아나운서' 소개팅녀와 ♥핑크빛 되나 했더니...'3대 1' 남자 몰표에 멘붕 (조선의)[종합]

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[스포츠조선 김수현기자] '강남 8학군' 출신으로 많은 관심을 받은 스포츠 아나운서 이유빈에 양상국, 심재원, 유일한 3명이 관심을 보이며 3대 1 데이트가 성사됐다.

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27일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'?에서는 미혼 남녀들의 만남을 주선하는 '육캔두잇' 단체 미팅 현장이 공개됐다.

이날 이유빈을 동시에 좋아한 양상국과 유일한은 묘한 긴장감이 감돌았다.

남자들이 먼저 데이트 상대를 선택하는 순서, 유일한은 시작하자마자 이유빈을 지목해 10분 데이트권을 따냈다.

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이유빈은 "아까 왜 다른 분이랑 커피 마셨냐"라며 캐물었고 유일한은 당황해 급하게 변명했다.

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이유빈은 "얼마든지 다른 여자분들이랑 대화 해보셔라"라 했지만 이를 지켜보던 황보라는 "저 말 절대 믿지 마라"라고 반색했다.

유일한은 "근데 저는 반대로 다른 분들과 대화할 기회를 뺏는 거 같아서 미안하다"라 했고, 이유빈은 "저는 오히려 바로 절 선택해주셔서 감사하다"라 달랬다.

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10분 뒤 돌아온 숙소, 심재원은 이유빈과 데이트를 신청해 나섰고 유일한은 "되게 쓸쓸하다"라며 씁쓸함을 감추지 못했다.

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다시 여자들이 선택하는 데이트 순서, 이유빈은 조심스럽에 다시 유일한을 택했다. 유일한은 "유빈 씨가 저를 택했던 게 '확실하다' 생각했다"라며 서로 쌍방임을 확신했다.

이유빈과 유일한은 MBTI와 혈액형 별자리까지 비슷했고, 이유빈은 "어떡하냐"라며 웃었다. 그는 "저는 운명적인 사랑을 기대한다. 운명을 믿는다"라며 설레어 했다.

양상국이 제안한 '랜덤 소개팅'에서는 그가 바라던대로 이유빈과 매치가 됐다. 첫인상에서 양상국에도 관심이 있었던 이유빈은 화기애애한 분위기를 자아냈다.

양상국은 이유빈에게 꽃팔찌를 만들어주는가 하면 "지금 행복해 안행복해?!"라며 직진 플러팅으로 핑크빛 분위기를 만들었다. 데이트를 하고 온 이유빈은 "상국오빠가 더 좋아졌다"라고 고백했다.

남자들이 선택하는 저녁 데이트. 이유빈이 기다리고 있던 중식당에 양상국, 심재원, 유일한 세 명이 찾아갔다. 3대 1 데이트에 남자들 모두 당황한 마음을 숨기지 못했다.

shyun@sportschosun.com