이효리♥이상순, 시밀러룩 맞춰 입고 영화관 데이트...엄정화 '오케이 마담2' 응원

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이효리·이상순 부부의 영화관 데이트 인증샷이 공개됐다.

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이효리는 27일 "오랜만에 극장 데이트"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 이효리·이상순 부부가 함께 엄정화 주연의 영화 '오케이 마담2' 시사회에 참석한 모습이 담겼다. 블랙과 화이트 컬러로 맞춰 입은 두 사람은 차분한 시밀러룩을 선보이며 달달한 애정을 과시했다.

이효리는 무대 인사에 나선 엄정화와 최수영, 배정남의 모습을 담은 사진을 공개하며 응원하는가 하면, 시사회 현장에서 만난 김완선, 윤혜진과 함께한 사진도 올리며 변함없는 친분을 과시했다.

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또 이상순과 함께 영화 포스터 앞에서 다정하게 포즈를 취한 사진을 공개한 뒤 "더울 때 딱! 시원한 영화"라는 글을 덧붙이며 작품 홍보에도 힘을 보탰다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼한 후 제주도에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다. 이효리는 지난해 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있으며, 현재 JTBC 예능 '연애전쟁' MC로도 활약하고 있다.