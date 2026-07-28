[제5회 BSA] 웃고 울린 K-드라마…성장 밀리터리부터 범죄 스릴러까지 '청룡' 총집합

제5회 청룡시리즈어워즈 최우수작품상 드라마 부문 후보. '메이드 인 코리아', '유미의 세포들 시즌3', '은중과 상연', '취사병 전설이 되다', '허수아비' 포스터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아, 티빙, 넷플릭스, KT스튜디오지니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 올해는 유난히 장르의 스펙트럼이 넓었다. 설렘 가득한 로맨스부터 성장 밀리터리, 현실 밀착형 범죄 수사 스릴러까지 다채로운 작품들이 시청자들을 웃고 울게 했다.

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국내 최초 스트리밍 전문 시상식 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards, BSA)가 31일 인천 파라다이스시티에서 화려하게 펼쳐진다. '메이드 인 코리아', '유미의 세포들 시즌3', '은중과 상연', '취사병 전설이 되다', '허수아비'(가나다 순)가 최고 영예인 드라마 부문 최우수작품상 트로피를 두고 양보 없는 경쟁을 예고했다. 과연 영광의 트로피는 어떤 작품에게 돌아갈지 관심이 집중되고 있다.

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'메이드 인 코리아'

'메이드 인 코리아'는 탄탄한 구성과 묵직한 서사로 웰메이드 시대극의 저력을 입증했다. 1970년대를 배경으로 권력과 욕망, 시대의 이면을 밀도 있게 그려낸 이 작품은 현빈을 비롯한 배우들의 빈틈없는 열연과 조화로운 앙상블로 호평을 이끌었다. 영화 '내부자들', '남산의 부장들', '하얼빈'을 연출한 우민호 감독은 첫 시리즈 연출임에도 불구하고 영화를 방불케 하는 스케일과 긴장감 넘치는 전개로 보는 재미를 더했다.

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우민호 감독과 현빈은 전작 '하얼빈'에 이어 '메이드 인 코리아'에서 새로운 시너지를 발휘했다. '하얼빈'에서는 대한의군 참모중장 안중근 장군을 진정성 있게 그려냈다면, '메이드 인 코리아'에서는 욕망과 야망으로 움직이는 중앙정보부 정보과 과장 백기태를 힘 있게 그려냈다. 9월 우민호 감독과 현빈이 선보일 '메이드 인 코리아'의 두 번째 이야기에도 관심이 집중되고 있다.

사진 제공=티빙

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'유미의 세포들 시즌3'

스타작가가 된 유미의 마지막 사랑 이야기를 담은 '유미의 세포들 시즌3'이 시청자들의 설렘과 공감을 이끌어냈다. 시즌1·2의 인기에 힘입어 돌아온 이번 시즌은 커리어적으로 한층 성장한 유미가 새로운 사랑 앞에서 겪는 변화를 보여줬다. 김고은은 다시 한번 '유미 그 자체'라는 평가를 받으며 캐릭터와 높은 싱크로율을 자랑했고, 순록 역에 합류한 김재원과는 설레는 연상연하 로맨스 케미를 완성했다.

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이상엽 감독과 송재정·김경란 작가는 '유미의 세포들' 시리즈만의 따뜻한 감성과 현실적인 로맨스를 보여주며 시청자들의 공감대를 넓혔다. 생동감 넘치는 세포 애니메이션도 유미와 순록의 내면을 시각적으로 표현하며 독창적인 재미를 더했다. 현실과 상상을 오가는 연출은 캐릭터의 감정을 더욱 직관적으로 전달했고, 차별화된 세계관을 완성하는 데 힘을 보탰다.

사진 제공=넷플릭스

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'은중과 상연'

'은중과 상연'은 평생에 걸쳐 이어진 두 친구의 이야기를 통해 짙은 여운을 남겼다. 10대부터 40대까지 이어지는 시간을 따라 우정과 질투, 동경과 미움이 교차하는 두 인물의 관계를 밀도 있게 그려냈다. 단순한 우정을 넘어 관계 속에서 마주하는 현실적인 감정을 풀어내며 시청자들에게 묵직한 울림을 전했다.

김고은과 박지현은 각각 은중과 상연으로 분해 오랜 시간 쌓여온 인물들의 감정선을 촘촘하게 표현했다. 조영민 감독 역시 두 사람 사이에 쌓인 애증과 복잡한 감정의 결을 섬세한 연출로 담아냈다. 서로를 가장 가까이에서 바라봤기에 더욱 멀어질 수밖에 없었던 이들의 감정을 시청자들에게 고스란히 전달했다.

사진 제공=티빙

'취사병 전설이 되다'

'취사병 전설이 되다'가 참신한 설정과 따뜻한 성장 서사로 색다른 밀리터리물을 완성했다. 올해 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극한 박지훈의 차기작으로 관심을 모은 이 작품은 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 담았다. 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'는 취사병을 전면에 내세운 독특한 설정에 판타지 요소를 더해 기존 밀리터리물과는 다른 재미를 선사했다.

개성 넘치는 캐릭터들도 시청자들의 호평을 자아냈다. 박지훈 외에도 윤경호, 이상이, 이홍내를 비롯한 미각보이즈까지, 배우들이 각양각색 활약을 펼친 덕에 주연부터 조연, 신인까지 고른 사랑을 받았다.

사진 제공=KT스튜디오지니

'허수아비'

'허수아비'가 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 추적극으로 범죄 수사물의 진가를 보여줬다. '허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 쫓는 형사가 자신이 혐오하던 인물과 공조하게 되는 과정을 그린 작품이다. 1988년부터 2019년까지 이어지는 30년의 시간 속에서 두 남자의 악연과 진실을 향한 추적을 담아냈다.

박해수는 집요한 관찰력과 예리한 직감을 지닌 형사 강태주 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다. 여기에 이희준, 곽선영, 정문성, 송건희, 서지혜 등 배우들이 열연을 펼치며 극을 더욱 풍성하게 만들었다. 또 실화를 모티브로 한 만큼, 제작진의 세심함도 돋보였다. 박준우 감독은 노련한 연출로, 이지현 작가는 짜임새 있는 집필로 작품의 완성도를 높였다. 두 사람은 사건 관계자들을 직접 만나며 작품을 준비했고, 실제 사건을 바라보는 신중한 시선과 깊은 고민을 작품에 담았다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com