[SC인터뷰]'김부장' 윤경호, 끝내 눈물 보인 이유…"어제의 영광은 어제일 뿐"(종합)

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 윤경호는 요즘 매일 아침 자신의 이름을 한자로 쓴다. '공경할 경(敬)'에 '맑을 호(澔)'. 무엇이든 담아낼 수 있는 투명한 그릇 같은 배우가 되겠다는 다짐이다. '중증외상센터', '취사병 전설이 되다', '김부장'까지 연이어 흥행한 지금도, 윤경호는 어제의 영광을 지우고 다시 이름 석 자부터 써 내려간다.

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지난 25일 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'은 평범한 회사원으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 지키기 위해 자신의 과거와 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 윤경호는 전직 특수요원 박진철 역을 맡아 타격감 넘치는 액션과 유쾌한 매력을 오가며 작품의 흥행을 이끌었다.

앞서 '중증외상센터'와 '취사병 전설이 되다'까지 연이어 큰 사랑을 받으며 바야흐로 '윤경호 시대'를 맞았지만, 정작 윤경호는 들뜨지 않는 법을 먼저 고민했다.

"살면서 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있을까 싶을 정도로 믿기지 않는다. 그렇지만 절대 혼자 만든 결과가 아니다. 배우와 스태프들이 모두 함께 만든 결실이다. 지금의 기분에 너무 도취되면 다음 스텝에 지장이 생길 수도 있겠다는 생각이 들었다. 어제의 영광은 어제일 뿐이고 오늘의 나는 어디로 갈지 모른다. 주식 같은 것이다(웃음). "행운이 있다면 지금 잠시 저에게 머물러 있는 것이라고 생각한다."

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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특히 이번 작품에서는 박진철의 묵직한 액션을 직접 소화하며 배우로서의 저력도 다시 보여줬다. 4년간 익힌 복싱을 바탕으로 무술감독에게 자신의 체형에서 나올 수 있는 장점을 최대한 끌어내 달라고 요청했고, 체급이 비슷한 대역을 구하기 어려워 상당수 장면을 직접 해냈다.

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"박진철의 색깔도 중요하지만, 저에게 기대하는 액션의 통쾌함은 꼭 드리고 싶었다. 이전 작품보다 실감 나고 타격감 있는 액션을 보여드리려고 정말 많이 연습했다. 자의 반, 타의 반으로 직접 해야 하는 장면도 많았지만, 그만큼 제대로 보여드리고 싶었다."

액션만큼 윤경호가 가장 많이 이야기한 건 동료들이었다. 소지섭, 최대훈과 만들어낸 '아빠 유니버스'는 연기가 아니라 우정에 가까웠다.

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"이번 작품을 하면서 우정이 더 깊어졌다. 특히 지섭이 형은 뒤에서 계속 재미있는 아이디어를 던져줬다. '너희가 해줘야 재밌다'며 등을 밀어줬다. 후반부에 와서는 '정말 친구가 됐구나'라는 생각이 들었다. 포상휴가도 함께 갔으면 좋겠고, 시즌2도 만들어져 어떤 이야기가 펼쳐지든 다시 함께했으면 좋겠다."

윤경호. 사진제공=SBS '김부장' 스틸컷

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함께 만든 성공일수록, 윤경호는 자신을 더 경계했다. "어제 좋았다고 오늘도 좋을 거라고 생각하면 나태해질 수 있다. 그래서 아침마다 이름을 한자로 써보며 마음을 다잡는다. 오늘의 나는 어떤 역할을 만나게 될지 생각하면서 하루를 시작한다."

사실 지금의 전성기가 더욱 남다른 것은 긴 무명의 시간이 있었기 때문이다. 윤경호는 배우 생활을 이어가기 위해 30가지에 가까운 아르바이트를 했다. 고정된 일을 하면 오디션과 촬영에 나가기 어려워 건설 현장과 단기 일당 일을 전전했고, 화장품 매장 개업 행사에서는 삐에로 분장을 하고 풍선을 불기도 했다.

혼자일 때는 통장이 마이너스여도 견딜 수 있었다. 그러나 결혼 후 첫째 딸을 기다리면서 처음으로 연기를 포기해야 하나 고민했다.

"아빠의 꿈 때문에 아이가 힘들게 크는 건 볼 자신이 없었다. 저는 이것밖에 해온 게 없는데, 누군가에게 연기를 가르칠 실력도 아닌 것 같았다. 지금이라도 기술을 배워야 하나, 가진 돈으로 뭔가를 팔아야 하나 별생각을 다 했다."

그 절박한 순간 찾아온 작품이 영화 '군함도'였다. 작품을 위해 34kg을 감량한 그는 아직 태어나지 않은 딸에게 마지막으로 한 번만 더 도전하게 해달라고 마음속으로 부탁했다.

"'아빠가 마지막으로 한 번만 해볼게. 잘해보고 싶어. 네가 초반에 조금 배고프더라도 조금만 기다려달라'고 했다."

말을 이어가던 윤경호는 끝내 눈물을 흘렸다. 오래전의 가난보다, 아직 태어나지도 않은 딸에게 기다려달라고 부탁해야 했던 아빠의 미안함이 다시 밀려온 듯했다.

첫째 딸이 태어난 뒤에는 '도깨비'가 찾아왔다. 막다른 길처럼 느껴졌던 배우 인생에 조금씩 길이 열리기 시작했다. 윤경호는 성공보다 딸이 자신에게 안겨준 새로운 시선을 전환점으로 꼽았다.

"예전에는 최고의 배우가 되고 싶다는 욕심이 컸다. 아이가 태어나고 나서는 일을 할 수 있다는 것 자체가 감사했다. 딸이 세상에 나오면서 저도 이전에는 보이지 않던 세상을 보게 됐다."

윤경호. 사진제공=눈컴퍼니

길었던 무명의 시간을 지나 찾아온 전성기. 뜻밖에도 '말하지 않는 시간'을 통해 이 시간의 소중함을 더 깊이 깨달았다. 윤경호가 '김부장' 제작발표회에서 시청률 13%를 넘으면 13시간 동안 묵언수행을 하겠다고 약속하면서, 방송 2회 만에 공약을 이행해야 했기 때문.

"모두가 기뻐하는데 저희 회사에서는 긴급 대책회의가 열렸다. 제작발표회 영상을 다시 보면서 혹시 다른 공약은 없었는지 찾아봤다. 박경림 누나도 전화해서 '묵언수행 준비해야겠다'고 하더라. 누구는 제대로 하려면 템플스테이에 가야 하는 것 아니냐고 했다."

13시간 동안 말을 멈추자 처음에는 웃음이 났고, 시간이 흐르자 우울감도 찾아왔다. 그러나 말없이 팬들을 만나는 순간, 윤경호는 자신에게 쏟아지는 사랑을 비로소 온전히 체감했다.

"팬사인회에서 제가 한마디도 못 하는데도 찾아와주셨다. 오히려 팬분들이 안절부절못하고 떨더라. 제가 이렇게 누군가에게 사랑받고 있다는 사실에 감격했다. '당신이 연기를 계속 잘해왔기 때문에 예능에서도 사랑받을 수 있었던 것'이라고 써주셨다. 그 말이 정말 큰 위안이 됐다."

윤경호는 그 말을 꺼내면서 다시 눈시울을 붉혔다. 무명 시절 딸에게 조금만 기다려달라고 부탁했던 배우는 이제 수많은 사람에게 "잘하고 있다"는 말을 듣는다. 그러나 그 사랑을 내일의 당연함으로 여기지는 않는다.

그래서 윤경호는 오늘도 자신의 이름을 다시 쓴다. 어제의 흥행도, 오늘의 환호도 잠시 담았다가 비워낸다. 무엇이든 새롭게 담을 수 있는 맑은 그릇 '경호(敬澔)'로 다음 역할 앞에 서기 위해서다.

"인생은 새옹지마다. 지금 들뜨지 않는 힘을 길러야 나중에 힘든 순간이 와도 잘 버틸 수 있을 것 같다. 오늘 주어진 기쁨은 오늘의 기쁨으로만 남겨두고, 다시 충실하게 시작하려 한다."

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com