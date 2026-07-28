'블랑카' 정철규, 선배 개그맨 구타 폭로…"뺨 맞아 코 재수술 생각까지"

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[스포츠조선 김준석 기자] '블랑카' 캐릭터로 큰 사랑을 받았던 개그맨 정철규가 활동 당시 선배 개그맨에게 폭행을 당했던 충격적인 일화를 털어놨다.

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지난 26일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '개그맨 똥군기!! 차에서 벨트 메고 맞은 이유?? 선배님 나빠요 특채 블랑카!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정철규는 KBS '개그콘서트'에서 '블랑카' 캐릭터로 인기를 얻은 뒤 KBS 19기 특채 개그맨이 됐던 당시를 떠올렸다.

공채 개그맨들의 시기와 질투가 있었냐는 질문에 그는 "시기와 질투라기보다 내가 개그맨 생활을 잘 못해서 미워 보였을 것"이라며 "조금만 더 성숙했더라면 선후배들과 잘 어울릴 수 있었을 텐데 아쉽다"고 말했다.

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이어 "나는 특채라 공채처럼 선배 심부름을 하거나 집합에 나갈 일이 없었다"며 "'개그콘서트' 회의실은 연구동에 있었고 '폭소클럽' 회의실은 방송국 안에 있어서 서로 생활을 잘 몰랐다. 그냥 에어컨 나오는 편한 회의실에서 있는 줄 알았던 것 같다"고 회상했다.

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특히 그는 선배들에게 폭행을 당했던 경험도 고백했다.

정철규는 "여러분들이 아는 그분들에게 맞은 건 아니고 다른 사람에게 맞았다"며 "구타계의 메시, 호날두는 아니고 에당 아자르나 이니에스타급"이라고 농담을 섞어 말했다.

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당시 그는 소속사와 이른바 '노예계약'을 맺은 상태였다고 밝혔다. 다른 기획사로 옮기면 계약금으로 최소 3000만 원은 받을 수 있다는 조언도 들었지만, 처음 손을 내밀어준 회사와의 의리를 지키기 위해 그대로 남기로 했다고 설명했다.

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그러나 이 일은 뜻밖의 폭행으로 이어졌다.

정철규는 "작가와 회의를 하고 있는데 한 선배가 나오라고 하더라. 그 선배는 '누가 너한테 3000만 원 준대?'라고 하더니 차에 타라고 했다"고 말했다.

이어 "안전벨트를 채워주길래 어디 가는 줄 알았는데 시동을 끄더니 손바닥으로 뺨을 '빡' 때렸다"며 "그때부터 계속 한쪽만 때리니까 너무 아팠다. 고개를 돌렸더니 '뭘 쳐다보냐'며 반대쪽도 계속 때렸다"고 당시를 떠올렸다.

그는 "맞을 때는 눈물이 안 났는데 회의를 하던 카페로 돌아가 작가가 '얼굴이 왜 그러냐'고 묻는 순간 눈물이 터졌다"며 "당시 코 성형 수술을 한 지 얼마 안 됐는데 맞고 나서 재수술을 하고 싶다는 생각까지 했다"고 덧붙였다.

한편 정철규는 2005년 KBS '개그콘서트'의 외국인 노동자 캐릭터 '블랑카'로 큰 인기를 얻었다.

narusi@sportschosun.com