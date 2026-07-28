강남, 소녀시대에 불려 간 이유 "1년 동안 인사 안 해...예의 배웠다" ('아근진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강남이 아이돌 활동 시절 1년 동안 인사를 안 한 이유를 밝혔다.

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27일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 고준희, 강남, 김민수가 게스트로 출연했다.

이날 강남은 데뷔 비하인드를 공개했다. 학창 시절 몸무게가 100kg이 넘었다는 그는 "학교에서는 인기가 아예 없었다. 그러다 밴드 오디션에 지원했는데 2등이 됐다. 100kg인데 2등이었으니까 대단한 거였다"고 말했다.

이어 "오디션 본 기획사 회장님이 나보고 살 빼고 다시 오라고 해서 열 받아서 3개월 만에 40kg을 감량했다. 2~3번 쓰러졌다"며 "다이어트하니까 바로 연락이 와서 붙어서 데뷔하게 됐다"고 밝혔다.

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또 강남은 아이돌 활동 시절을 떠올리며 "대표님이 예능 하지 말라고 했다. 톤 높고 입만 열면 바보가 되니까 한마디도 하지 말라고 했다"며 "복도에서 PD들 만나도 바보가 되니까 인사도 하지 말라고 했다"고 털어놨다.

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신비주의 콘셉트를 유지하라는 지시에 따라 누구에게도 인사하지 않았다는 그는 "1년 동안 인사를 한 번도 안 했는데 복도에서 소녀시대 선배들이 날 불렀다. '왜 인사를 안 하냐'고 하더라. 그래서 '대표님이 하지 말라고 했다'고 했더니 '그러면 안 된다'고 하면서 가르쳐줬다"고 말했다.

그러면서 "그때부터 90도로 인사했다. 예의를 알려준 게 소녀시대 선배들이었다"며 고마운 마음을 전했다.