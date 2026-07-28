이경규 딸 이예림, 반려견 6마리와 이별 "모두 하늘나라로..많이 보고 싶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이경규의 딸 이예림이 오랜 시간 함께한 반려견들과의 이별 소식을 전했다.

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이예림은 27일 아버지 이경규, 여섯 마리의 반려견과 함께한 추억의 사진을 공개하며 안타까운 소식을 알렸다.

이예림은 "SNS에 슬픈 소식을 전하는 걸 좋아하지 않지만, 그래도 우리 아기들 소식을 기다려주시는 분들이 계실 것 같아서 조심스럽게 글을 남긴다"고 전했다.

이어 "어느덧 시간이 흘러 한 마리씩 떠나보내게 됐고, 사진 속 아이들은 이제 모두 하늘나라에 있다"며 "아직도 많이 보고 싶고 그립지만, 지금은 하늘에서 함께 행복하게 뛰어놀고 있을 거라 믿는다"고 먹먹한 심경을 털어놨다.

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또 "함께여서 정말 행복했고, 많이 사랑했고, 나중에 꼭 다시 만나자"라며 무지개다리를 건넌 반려견들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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이예림은 "다른 아이들은 여전히 곁에서 건강하게 잘 지내고 있다"며 "이 글은 사진 속 아이들을 추억하며 남기는 글"이라고 덧붙였다.

한편 이경규는 연예계 대표적인 애견인으로 잘 알려져 있으며, 이예림 역시 평소 반려견들과의 일상을 꾸준히 공유해왔다.