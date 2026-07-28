남보라 아들, 생후 한달만에 벌써 표정 생겼다...엄마 닮은 미소 '심쿵'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 남보라가 생후 한 달을 갓 넘긴 아들의 사랑스러운 근황을 공개하며 엄마의 행복한 일상을 전했다.

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지난 27일 남보라는 생후 한 달 된 아들의 모습을 공개했다.

사진에는 아기 침대에 얌전히 누워 엄마를 바라보는 아들의 모습이 담겼다.

남보라의 시선을 따라 눈을 맞추던 아들은 옅은 미소를 짓는 듯한 사랑스러운 표정을 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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남보라는 한층 풍부해진 아들의 표정을 바라보며 "이제 조금씩 표정이 생기는 콩알띠"라는 글을 남겼다. 출산 후 하루가 다르게 성장하는 아들을 향한 엄마의 애정이 고스란히 전해졌다.

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남보라는 지난달 건강한 아들을 품에 안으며 엄마가 됐다. 출산 당시 몸무게 2.9kg의 건강한 아들을 얻은 그는 아이의 첫 울음소리를 들었을 때를 떠올리며 벅찬 심정을 전하기도 했다.

당시 남보라는 "건강하게 잘 태어났구나 하는 안도감이 들었다. 하지만 뱃속에서 잘 지켜주지 못한 것 같아 미안한 마음도 함께 들어 눈물이 났다"고 고백했다.

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다행히 의료진은 "양수만 부족했을 뿐 아기는 아주 깨끗하고 건강한 상태"라고 설명했고, 남보라는 그제야 안도의 미소를 지을 수 있었다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난달 15일 첫아들을 출산했다. 현재 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com