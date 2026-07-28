이국주, 조인성 실물·인성에 감탄…"새벽부터 하루 종일 기분 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이국주가 배우 조인성을 우연히 만난 일화를 공개하며 그의 훈훈한 인성과 압도적인 실물에 감탄했다.

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27일 이국주의 유튜브 채널에는 '도쿄에서 첫 운전, 첫 휴게소.. 이제 첫사랑만 하면 되나요? 나의 연수 일본인 남사친 아저씨'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이국주는 최근 배우 조인성과 우연히 마주쳤던 일화를 털어놨다.

그는 "얼마 전 새벽 6시에 샵에서 메이크업을 받고 있었다. 눈을 감고 있었는데 스태프들이 많아서 누가 왔나 싶었다. 그런데 '안녕하세요, 국주 씨'라고 인사를 해주시더라"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "인사를 받았으니까 빨리 해야겠다는 생각에 눈을 뜨고 일어나 뒤를 돌아봤는데 조인성 오빠였다. 실물도 정말 멋있더라"고 말했다.

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무엇보다 이국주를 감동시킨 것은 조인성의 세심한 배려였다. 그는 "인성 오빠가 '한국, 일본 왔다 갔다 하고 계세요? 지금 한국 들어오신 거예요?'라고 묻더라"며 "나를 아시는 거다. 내가 어떤 생활을 하고 있는지 알고 있는 거였다"고 놀라워했다.

이어 "그날 아침 일찍 출근해서 늦게 끝나는 촬영이었는데 새벽부터 하루 종일 기분 좋게 촬영했다"고 털어놨다.

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한편 이국주는 지난해부터 일본 도쿄에 거주하며 한국과 일본을 오가고 있다.

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narusi@sportschosun.com