'40억대 자산' 이정진, 15억 비상장 투자 대박났나…"수익 아주 괜찮다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이정진이 과거 공개했던 15억 원 규모의 비상장 주식 투자 근황을 전하며 만족스러운 수익을 거두고 있다고 밝혔다.

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27일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 이정진이 게스트로 출연해 재산 공개 이후의 일화와 비상장 주식 투자 뒷이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 이정진은 과거 결혼정보회사 상담 과정에서 자신의 재산을 공개했던 이유에 대해 "재산이 대단한 것도 아닌데 그냥 솔직하게 이야기하자는 생각이었다"고 말했다.

앞서 이정진은 한 방송에서 "1년 수입은 5억 원 정도이며, 전세금은 20억 원, 현금은 2~3억 원, 주식은 5억 원 정도를 보유하고 있다"며 "비상장 회사에도 약 15억 원을 투자했다"고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

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이영자가 "돈 빌려달라고 하면 어떡하려고 했냐"고 묻자 이정진은 "정말 많이 온다. SNS DM으로 '딸이 아프다', '아들이 아프다'며 돈을 빌려달라는 연락도 많이 왔다"고 털어놨다.

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이어 그는 비상장 투자 사실을 공개했던 당시를 떠올리며 "주식을 했다고 하니까 혼나기도 했다. '비상장 회사 이야기하면 큰일 나는 것 아니냐'고 하더라"며 "그 회사는 제가 10여 년 전부터 지켜봤던 회사였다"고 설명했다.

이에 이영자가 "그럼 상장은 했냐. 상장해야 돈이 되는 것 아니냐"고 묻자 이정진은 "작년에 했다"고 답했다.

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이영자가 "비상장에 15억 원 투자했다고 했는데"라고 다시 묻자, 이정진은 "비상장 하나만 한 게 아니라 여러 곳에 나눠 투자했다. 그중 하나가 상장됐다"고 설명했다.

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이어 "그럼 괜찮은 거냐. 따블이냐"라는 질문에는 미소를 지으며 "아주 괜찮다"고 답해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com