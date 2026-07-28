고영욱, 이번엔 비비 '워터밤' 저격…"누가 더 벗나 경쟁하나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 가수 비비의 '워터밤' 무대를 다룬 기사를 공유하며 축제와 퍼포먼스에 대한 비판적인 견해를 밝혀 온라인에서 다양한 반응을 낳고 있다.

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고영욱은 27일 자신의 X(옛 트위터) 계정에 비비의 워터밤 사진이 담긴 사진과 함께 해당 기사를 링크한 뒤 자신의 생각을 덧붙였다.

그는 "지방 살아서 잘 모르겠지만…"이라고 운을 뗀 뒤 "워터밤인지 뭔지… 가수들 나와서 서로들 누가 누가 더 많이 벗나 경쟁하는 대회인가…"라고 적으며 퍼포먼스의 수위를 지적했다.

이어 "물이 부족한 아프리카를 생각하니 내가 다 미안해지네…"라고 덧붙였다.

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고영욱이 공유한 기사는 최근 열린 '워터밤' 무대에서 비비가 선보인 퍼포먼스를 두고 "너무 야하다"는 의견과 "축제 콘셉트에 맞는 무대"라는 의견이 맞서며 갑론을박이 이어지고 있다는 내용을 담고 있다.

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해당 게시물이 공개된 뒤 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다.

일부 누리꾼들은 "행사의 과도한 노출 경쟁을 풍자한 것 아니냐"는 반응을 보였지만, 또 다른 누리꾼들은 "본인 과거는 잊고 남의 축제에 훈수 두는 것이냐", "물 부족 아프리카까지 언급하는 것은 부적절하다"는 등의 의견을 내놓았다.

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한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔했으나, 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 형기를 마친 뒤 2015년 7월 출소했으며, 이후 SNS를 통해 자신의 근황과 생각을 꾸준히 전하고 있다.

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narusi@sportschosun.com