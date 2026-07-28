정선희 "父 사업 쫄딱 망해 가족 뿔뿔이...10년 빚 갚고 오열했다" (짠한형)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 정선희가 아버지의 사업 실패로 오랜 시간 빚을 갚아야 했던 힘겨운 과거를 털어놓으며 가슴 뭉클한 가족사를 전했다.

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27일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'?에는 '정선희 문천식 레전드 현실 남매 모먼트'?라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신동엽은 "갑자기 옛날 생각이 확 난다"라며 정선희의 가정사에 대해 이야기 했다.

신동엽은 "다 알진 못하지만 그래도 아빠가 멋있는 분이라는 건 얼추 안다. 그러다가 사업이 좀 그래서"라 했고 정선희는 "우리 아빠는 (사업이) 자주 망했다"라고 담담하게 이야기 했다.

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신동엽은 "아빠가 사업하다가 생긴 빚이 있지 않냐. 선희가 열심히 일하면서 그 빚을 막 갚는 거다. 그걸 다 갚았을 때 엄마랑 너랑 둘이 제주도 여행을 갔지?"라며 '친오빠'라 칭할만큼 찐친 이어 "그 빚을 완벽하게 다 갚고 엄마랑 너무 신나서 펑펑 울었다는 거다. '너무 신나서 펑펑 울었다'는 그 느낌이"라며 정선희의 그 심경에 울컥했다.

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정선희는 "10년 넘게 빚을 갚았다. 근데 나는 엄마가 나한테 물려 준 것 중에 진짜 감사한 거는 그거였어. 낭만. 난 낭만을 받았다"라고 털어놓았다.

그는 "집이 항상 빚에 쪼들렸다. 그런데 엄마가 우리를 데리고 뒷산에 가서 일회용 카메라로 사진 찍어주고 과자 한 봉지로 셋이 온갖 표정을 지으면서 막 나비 잡고 그런 거. 그 낭만이 있었다"라고 회상했다.

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그러면서 "아빠가 쫄딱 망했을 때 돈이 없어서 식구들이 다 뿔뿔이 흩어졌다. 그때 우리가 중계동에 살았다. 차비가 없어서 그 거리를 걸어와야 되는데 근데 그게 너무 좋았던 게 워크맨을 이렇게 귀에다 꽂고 두시간 반을 걸어서 집에 오는데 너무 행복한 거다. 꽃잎 막 이런 게"라고 털어놨다.

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이어 "나중에 이제 최근에 아빠 돌아가시고 다른 빚을 또 졌을 때도 그게 통용이 되더라. 그 낭만의 법칙이 공식이 되니까"라며 이어 "난 그래서 지금도 엄마랑 되게 안 맞아. 나이든 딸과 엄마는 계속 주도권 싸움이다. 근데 딱 그 둘 사이를 관통하는 사랑의 그 줄기는 낭만이다"라고 해말했다.

정선희는 "둘 다 지지리도 풍파가 있는데 '어쩜 우리는 이렇게 낭만을 챙기니?' 했다"라고 이에 신동엽은 "어머님이 멋있다. 애들이 구김갈 없게 키우시려고"라며 감동을 받았다.

shyun@sportschosun.com