샵 서지영, 반가운 근황...'윤태영♥' 임유진도 함께 "강남 얼짱 출신들"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 샵 출신 서지영과 배우 윤태영의 아내 임유진의 반가운 근황이 공개됐다.

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소호대 출신으로 현재 헤어디자이너로 활동 중인 한에스더는 27일 "옛날 가수들 출동. 히트, 샵, 디바, 소호대로 20대를 화려하게 보냈던 우리가 어느새 학부형이 되어 아이들 고민을 나누게 될 줄이야"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

이어 "그래도 우리 참 각자의 자리에서 잘 살았다! 그치? 언제봐도 좋은 건 역시 옛날 사람들인가 봐. 먼저 와서 아쉬웠으니 자세한 건 다음번에 또 만나서 나누자고"라며 "강남 얼짱 출신들. 부끄러워 마라"라고 덧붙였다.

사진에는 한에스더를 비롯해 서지영, 임유진, 디바 출신 김민경이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 특히 결혼 후 거의 모습을 드러내지 않았던 서지영과 임유진의 근황이 공개돼 반가움을 자아냈다.

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서지영은 변함없는 미모와 함께 한층 우아해진 분위기를 풍겼고, 임유진은 동안 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡았다.

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한에스더는 "가수라는 직업을 가졌던 반짝였던 우리. 헤어디자이너로, 사업가로, 전업주부로 열심히 각자의 자리에서 멋지다. 우리"라며 오랜 친구들을 향한 애정을 드러냈다.

한편 서지영은 1998년 그룹 샵 멤버로 데뷔해 'Tell Me, Tell Me', 'Sweety', '내 입술..따뜻한 커피처럼' 등 히트곡을 연이어 선보이며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2002년 멤버 이지혜와의 갈등으로 팀이 해체된 후 솔로 가수와 배우로 활동하며 영역을 넓혔다. 이후 2011년 5세 연상의 금융업 종사자와 결혼하면서 연예계를 떠나 가정에 전념하고 있으며, 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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임유진은 1999년 그룹 히트 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 활동했다. 2003년 KBS 2TV 드라마 '저 푸른 초원 위에'를 통해 윤종용 전 삼성전자 부회장의 아들이자 배우인 윤태영과 만나 2007년 결혼과 함께 연예계를 은퇴했다. 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.