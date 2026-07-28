전현무 고정 예능, 10년 만에 폐지..오상진 "그동안 감사했습니다"

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[스포츠조선 김소희 기자]아나운서 출신 방송인 오상진이 10년 동안 함께한 tvN SHOW 예능 프로그램 '프리한 19'와 아쉬운 작별 인사를 전했다.

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오상진은 28일 자신의 계정에 "10년. 그동안 감사했습니다!"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 긴 시간 함께한 프로그램의 마지막을 기록한 게시물에는 지난 10년의 추억과 동료들을 향한 감사의 마음이 고스란히 담겼다.

공개된 사진에는 '프리한 19' 제작진과 출연진이 마지막 방송을 기념하며 단체 사진을 촬영하는 모습이 담겼다. 오랜 시간 호흡을 맞춰온 제작진과 출연진은 환한 미소 속에서도 종영의 아쉬움을 감추지 못해 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 전현무, 한석준과 함께 마지막 녹화를 진행하는 모습도 공개됐다. 세 사람은 오랜 시간 프로그램을 이끌어온 만큼 마지막 녹화에서도 변함없는 호흡을 자랑했다. 이어진 종방연에서는 밝은 미소로 잔을 맞대며 10년 동안 함께한 시간을 추억해 훈훈함을 더했다.

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게시물을 본 한석준은 "네 덕분에 즐거웠어. 10년 동안 널 자주 만나고 너와 많은 이야기를 한 게 내겐 행복이었다. 고마워. 다른 프로그램에서 또 만나자"라고 댓글을 남기며 10년 동안 동고동락한 동료를 향한 애정을 드러냈다.

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지난 2016년 5월 첫 방송을 시작한 '프리한 19'는 정치·사회 이슈를 비롯해 여행, 먹거리, 생활 정보 등 다양한 분야를 아우르는 순위 콘텐츠를 선보이며 꾸준한 사랑을 받았다. 10년 동안 총 530회 방송을 이어오며 1만 개가 넘는 다양한 이야기를 소개한 '프리한 19'는 이날 방송된 530회를 끝으로 10년간의 여정을 마무리했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com