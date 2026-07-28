싸이가 '흠뻑쇼'서 캐스팅한 여중생, 신분 해명 "저 연습생 아닙니다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 싸이가 공연에서 즉석 캐스팅한 여중생 김라희 양이 자신의 신분(?)에 대해 해명했다.

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김라희 양은 27일 자신의 계정에 "저 연습생 아닙니다"라며 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 김라희 양은 청순한 미모를 뽐내며 존재감을 드러냈다.

김라희 양은 25일 강원 원주종합운동장에서 열린 '싸이 흠뻑쇼 써머스웨그 2026' 공연 도중 전광판 카메라에 자신이 포착되자 수준급 댄스 실력을 뽐내며 끼를 발산했다.

이에 싸이는 "저 친구 피네이션 매니저가 가서 연락처 받아라. 우리 곧 다시 만나게 될 것"이라고 말했고, 이 장면은 SNS 조회수 1200만건을 돌파하며 뜨거운 관심을 받았다.

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이후 김라희 양이 2012년 생으로, 특정 기획사 아이돌 연습생이라는 설도 제기됐다. 실제 김라희 양이 다니는 댄스 학원 측도 관련 기사 링크를 공유하며 홍보에 나서면서 연습생 데뷔설에 무게가 실리는 듯 했다. 하지만 본인이 직접 등판, 현재 연습생 신분이 아니라고 밝히면서 싸이의 즉석 캐스팅이 어떤 결실을 맺게될지 초미의 관심이 쏠리게 됐다.

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한편 싸이는 2011년부터 이어온 여름 대표 브랜드 콘서트 '흠뻑쇼'로 명불허전 공연 강자의 위엄을 보여주고 있다. 이미 의정부 대구 인천 과천 공연은 대성황리에 마쳤고, 싸이는 "14번의 공연 중 절반이 끝났다. 온몸에 테이프를 감고 틈이나면 산소와 파스, 때로는 종아리에 피도 뽑지만 몸이 부서지고 목이 터져도 그저 행복하기만 하다. 누군가가 행복한 걸 보는 게 행복한 제게 하늘이 주신 직업이고 축복이다. 남은 7번 더 죽도록, 죽을만큼, 죽을 힘을 다해 하겠다"고 밝혔다.

싸이는 이제 원주 수원 광주 부산 대전 공연을 남겨두고 있다. 남은 공연 역시 이미 티켓은 전석 매진된 상황이며 싸이 측은 관객과 아티스트 모두 안전하게 음악 축제를 즐길 수 있도록 만전을 기하고 있다.

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이런 가운데 싸이는 공전의 메가 히트곡 '강남스타일'로 유튜브 조회수 60억건을 돌파했다. 이는 2012년 7월 15일 공개된지 14년 만의 경사로, K팝 사상 최초의 대기록이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com